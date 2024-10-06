Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Leman Sam Ülkemizi Sarsan Korkunç Kadın Cinayetleri Hakkında Konuştu: ''Biz Bitmişiz!''

Leman Sam Ülkemizi Sarsan Korkunç Kadın Cinayetleri Hakkında Konuştu: ''Biz Bitmişiz!''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 22:23

Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Leman Sam, art arda gelen kan dondurucu kadın cinayetleri hakkında Magazin Burada muhabirlerine konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Müziğimize kattığı değerli şarkıların yanı sıra politik duruşu ve siyasi söylemleriyle de tanıdığımız bir sanatçı Leman Sam.

Müziğimize kattığı değerli şarkıların yanı sıra politik duruşu ve siyasi söylemleriyle de tanıdığımız bir sanatçı Leman Sam.

4 Ekim günü İstanbul'un Fatih ilçesinde katil Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmişti. Bu kan donduran cinayete tepkiler çığ gibi yükselirken, Leman Sam da sessizliğini bozdu.

4 Ekim günü İstanbul'un Fatih ilçesinde katil Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmişti. Bu kan donduran cinayete tepkiler çığ gibi yükselirken, Leman Sam da sessizliğini bozdu.

Magazin Burada muhabirlerinin ''Biz buraya nasıl geldik?'' sorusunun üzerine ''Biz bitmişiz!'' diyerek isyan etti.

Magazin Burada muhabirlerinin ''Biz buraya nasıl geldik?'' sorusunun üzerine ''Biz bitmişiz!'' diyerek isyan etti.

''Ben siyaset ve toplumla ilgiliyim'' diyen usta isim, ''Bizim bundan çıkabilmemiz çok yıllar alacak, söyledi dersiniz çocuklar.'' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

''Ben siyaset ve toplumla ilgiliyim'' diyen usta isim, ''Bizim bundan çıkabilmemiz çok yıllar alacak, söyledi dersiniz çocuklar.'' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmanın tamamı için👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın