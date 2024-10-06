Leman Sam Ülkemizi Sarsan Korkunç Kadın Cinayetleri Hakkında Konuştu: ''Biz Bitmişiz!''
Leman Sam Ülkemizi Sarsan Korkunç Kadın Cinayetleri Hakkında Konuştu: ''Biz Bitmişiz!''
Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Leman Sam, art arda gelen kan dondurucu kadın cinayetleri hakkında Magazin Burada muhabirlerine konuştu.
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Müziğimize kattığı değerli şarkıların yanı sıra politik duruşu ve siyasi söylemleriyle de tanıdığımız bir sanatçı Leman Sam.
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4 Ekim günü İstanbul'un Fatih ilçesinde katil Semih Çelik, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşice katletmişti. Bu kan donduran cinayete tepkiler çığ gibi yükselirken, Leman Sam da sessizliğini bozdu.
Magazin Burada muhabirlerinin ''Biz buraya nasıl geldik?'' sorusunun üzerine ''Biz bitmişiz!'' diyerek isyan etti.
''Ben siyaset ve toplumla ilgiliyim'' diyen usta isim, ''Bizim bundan çıkabilmemiz çok yıllar alacak, söyledi dersiniz çocuklar.'' diyerek konuşmasını sonlandırdı.
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