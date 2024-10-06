Diva Bülent Ersoy Sahne Kostümlü Paylaşımıyla Takipçilerini Kendisine Hayran Bıraktı!
Diva Bülent Ersoy Sahne Kostümlü Paylaşımıyla Takipçilerini Kendisine Hayran Bıraktı!
Bülent Ersoy, dün gece İstanbul, Maslak'ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Diva, gece giydiği sahne kostümünü sosyal medyasından paylaşarak beğenilerin odağı haline geldi.
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Ülkemizdeki yaşayan en önemli ses sanatçılarından biri olan ve ''Diva'' olarak tanıdığımız Bülent Ersoy, sesi kadar iddialı açıklamalarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir isim.
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Kendisi en son, Miss Turkey 2024 güzelimiz İdil Bigen'e ''Erkeksi hatları var!'' yorumunda bulunmuş ve Türkiye güzelinin birinciliğini eleştirmesiyle gündeme gelmişti.
Diva, her şeyde olduğu gibi sahne kostümlerinde de iddiayı oldukça seviyor. Işıltılı taşlar, ağır makyajlar ve saç aksesuarları onun vazgeçilmezi biliyorsunuz.
Kendisi dün akşam İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Ersoy, sahneye çıkmadan önce siyah kabarık tüylerle bezeli elbisesi ve ışıltılı gümüş aksesuarlarıyla kamera karşısına geçti. Ardından çekildiği fotoğrafları sosyal medyasından yayınlayan Bülent Ersoy'a takipçilerinden beğeni yağdı.
Bülent Ersoy'un paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şu şekilde👇
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Diva'yı sizler nasıl buldunuz? Haydi, yorumlara👇
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