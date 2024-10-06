Benden Selam Söyleyin Bütün Aşklarıma: Şarkıcı Sinan Akçıl'dan İşi ve Aşkı Birbirine Karıştıran Açıklamalar!
Benden Selam Söyleyin Bütün Aşklarıma: Şarkıcı Sinan Akçıl'dan İşi ve Aşkı Birbirine Karıştıran Açıklamalar!
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Cansu Topçu'ya verdiği röportajda samimi açıklamalarının yanı sıra eski aşklarına yaptığı göndermelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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'Tabi Tabi', 'Atma' ve 'Fark Atıyor' gibi şarkılarıyla tanıdığımız Sinan Akçıl, hem söz yazarlığını yaparak müzik sektörüne kattığı şarkılarla hem de aşk hayatıyla oldukça konuşulan bir isim.
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Kendisinin ilişki geçmişi bir hayli kabarık biliyorsunuz. Akçıl'ın eski aşkları arasında Müjde Uzman, Aleyna Kalaycıoğlu, Hadise ve Hande Yener gibi oldukça aşina olduğumuz isimler yer alıyor. Nitekim Sinan Akçıl, aşkını işine karıştıran ve şarkıcı olan eski sevgilileriyle de ortak parçalar yapan bir isim olarak biliniyor.
Kendisi daha öncelerde verdiği bir röportajda Müjde Uzman için ''toksik ama hassas'', Hande Yener için ise ''Hadise ile beraberken aşık olduğum kadın'' diyerek dobralıkta zirveyi görmüş ve bizleri oldukça şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı, bugün Cansu Topçu'ya verdiği bir röportajda samimi aşk hayatı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
Sinan Akçıl, ''Hayatıma giren herkese bir zamanlar sevgim, şu anda da saygım sonsuzdur. Birçoğunun müzikal kariyerinde ciddi etkim vardır, hakkım da helaldir.'' diyerek başladığı cümlelerini ''Bundan sonraki ilk ciddi ilişkimin dikişinin tutacağını, uzun yıllar süreceğini düşünüyorum.'' şeklinde bitirdi.
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