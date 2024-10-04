Güzel Oyuncu Anne Olmaya mı Hazırlanıyor? Bensu Soral ve Eşi Hakan Baş'tan 'Kısmet'li Röportaj
Güzel Oyuncu Anne Olmaya mı Hazırlanıyor? Bensu Soral ve Eşi Hakan Baş'tan 'Kısmet'li Röportaj
Katıldıkları bir davette, Tolga Bozduman tarafından görüntülenen evli çift Bensu Soral ve Hakan Baş, birlikteliklerinin onuncu yılı olması hakkında konuştu. Ağızları kulaklarına varan çiftin o halleri, ''Birbirlerine hala ilk günkü gibi aşıklar'' dedirtti.
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En son 'Tuzak' isimli dizide Ceren Gümüşay karakterine hayat veren güzel oyuncu Bensu Soral, güzelliğiyle hafızalarımıza kazınmış oyuncularımızdan birisi.
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Soral, 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile hayatını birleştirmişti biliyorsunuz. Altı yıldır evliliklerini bir şekilde yürütmeyi başaran çift, 2021 yılında yaşadıkları krizle boşanmanın eşiğinden dönse de evliliklerini kurtarmayı başarmıştı.
İkili bu akşam katıldıkları bir davette Tolga Bozduman tarafından görüntülendi. Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin neşe saçan halleri oldukça dikkat çekti. ''10 yıldır birlikteyiz.'' diyen çift, ''Çok güzel ve keyifli bir birlikteliğimiz var!'' diyerek boşanma gündemini çoktan mazide bıraktıklarının altını çizmiş oldu.
Kendilerine yöneltilen bebek sorusunu ise Soral, ''Bu zamana kadar düşünmüyorduk ama acaba mı falan durumundayız biz de'' diyerek yanıtladı.
Bensu Soral-Hakan Baş çiftinin bebek sorularına yanıtlarını merak edenleri şöyle alalım👇
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İkilinin neşe dolu röportajını izleyip aşka olan inancını bir kez daha pekiştirmek isteyenleri ise şöyle👇
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