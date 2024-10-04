Güzel Oyuncu Anne Olmaya mı Hazırlanıyor? Bensu Soral ve Eşi Hakan Baş'tan 'Kısmet'li Röportaj

Katıldıkları bir davette, Tolga Bozduman tarafından görüntülenen evli çift Bensu Soral ve Hakan Baş, birlikteliklerinin onuncu yılı olması hakkında konuştu. Ağızları kulaklarına varan çiftin o halleri, ''Birbirlerine hala ilk günkü gibi aşıklar'' dedirtti.