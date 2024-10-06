Kadınların Bedenini ve Ruhlarını Rahat Bırakın Artık!
Bu makalemi zayıflık ve kadının güzellik algısı üzerine yazıyordum aslında!
Antik Yunan ve Roma dönemlerinde güzelliğin orantılı vücut ve sağlıklı görünümle ne kadar bağlantılı olduğundan, kilolu insanın zengin algılanmasından, Orta Çağ’da dolgun vücut ve yuvarlak yüz hatlarının ideal güzelliği tariflemesinden, Boticelli’nin “Venüs’ün Doğuşu” tablosundaki kadından, Rubens’in tablolarındaki kadınlardan filan bahsedecektim.
Sosyal medya başta 34, 32 hatta 30 bedene kadar küçülen, kadını bir deri bir kemikten ibaret hale getirerek yok etmeye çalışan moda endüstrisi ve “senin iyiliğini düşünüyorum”, “canım kilo mu aldın sen?” zorbalığı dahil her türlü etki altında zayıflamaya çalışan kadınların çabalarının psikolojik etkilerinden filan bahsedecektim. 14 yıldır yaptığım gibi meselenin zayıf olmak değil ideal bedeninde sağlıklı yaşamak, hafiflemek olduğunu anlatacaktım!