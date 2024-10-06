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Kadınların Bedenini ve Ruhlarını Rahat Bırakın Artık!

etiket Kadınların Bedenini ve Ruhlarını Rahat Bırakın Artık!

Ece Benligiray
Ece Benligiray - yazio
06.10.2024 - 22:36

Bu makalemi zayıflık ve kadının güzellik algısı üzerine yazıyordum aslında!

Antik Yunan ve Roma dönemlerinde güzelliğin orantılı vücut ve sağlıklı görünümle ne kadar bağlantılı olduğundan, kilolu insanın zengin algılanmasından, Orta Çağ’da dolgun vücut ve yuvarlak yüz hatlarının ideal güzelliği tariflemesinden, Boticelli’nin “Venüs’ün Doğuşu” tablosundaki kadından, Rubens’in tablolarındaki kadınlardan filan bahsedecektim.

Sosyal medya başta 34, 32 hatta 30 bedene kadar küçülen, kadını bir deri bir kemikten ibaret hale getirerek yok etmeye çalışan moda endüstrisi ve “senin iyiliğini düşünüyorum”, “canım kilo mu aldın sen?” zorbalığı dahil her türlü etki altında zayıflamaya çalışan kadınların çabalarının psikolojik etkilerinden filan bahsedecektim. 14 yıldır yaptığım gibi meselenin zayıf olmak değil ideal bedeninde sağlıklı yaşamak, hafiflemek olduğunu anlatacaktım!

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Sonra yine bir kadın hatta iki kadın hatta iki gencecik kadın *ldürüldü!

Sonra yine bir kadın hatta iki kadın hatta iki gencecik kadın *ldürüldü!

Fotoğraf: BBC

Biraz göbeği, biraz geniş kalçaları, başkalarına göre daha kalın bacakları olduğu için RUHUNU ayna karşısında her gün *ldüren diğer kadınlardan farklı olarak vahşice *ldürüldü hem de! Ülkeye, geleceğe dair umutlarımızı yok edercesine! Daha bir küçüğün acısını atlatmamışken hem de!

Kadın ruhunu öldürmekten vazgeçmediği, kendini yok etme çabası yerine var etme çabasına geçmedikçe ne kilo problemi biter ne cinayetler!

Erkeği suçlayıp, erkek gibi savaşmakla da bir şeylerin değişmediği kesin!

Konu derin olmasına derin ama faydası yok sözcüklerin!

Bu makalenin size bir faydası olacaksa kadın bedeninizle, kilolarınızla savaşırken ruhunuzu ne kadar öldürdüğünüze bakın isterim!

Daha güzel günlerde, daha pozitif makalelerde buluşmak dileği ile..

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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