Kadınların Bedenini ve Ruhlarını Rahat Bırakın Artık!

Fotoğraf: BBC

Biraz göbeği, biraz geniş kalçaları, başkalarına göre daha kalın bacakları olduğu için RUHUNU ayna karşısında her gün *ldüren diğer kadınlardan farklı olarak vahşice *ldürüldü hem de! Ülkeye, geleceğe dair umutlarımızı yok edercesine! Daha bir küçüğün acısını atlatmamışken hem de!

Kadın ruhunu öldürmekten vazgeçmediği, kendini yok etme çabası yerine var etme çabasına geçmedikçe ne kilo problemi biter ne cinayetler!

Erkeği suçlayıp, erkek gibi savaşmakla da bir şeylerin değişmediği kesin!

Konu derin olmasına derin ama faydası yok sözcüklerin!

Bu makalenin size bir faydası olacaksa kadın bedeninizle, kilolarınızla savaşırken ruhunuzu ne kadar öldürdüğünüze bakın isterim!

Daha güzel günlerde, daha pozitif makalelerde buluşmak dileği ile..

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