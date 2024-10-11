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Yeni Bir Aşka mı Hasret Kalmış? Oktay Kaynarca Sosyal Medyasındaki Erkek Takipçi Yoğunluğuna İsyan Etti!

Yeni Bir Aşka mı Hasret Kalmış? Oktay Kaynarca Sosyal Medyasındaki Erkek Takipçi Yoğunluğuna İsyan Etti!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 18:17

Geçtiğimiz akşam bir davete katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu. Sosyal medyadaki takipçi kitlesini tiye alan oyuncunun esprili yaklaşımı gülümsetti.

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Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerden tanıdığımız karizmatik oyuncu Oktay Kaynarca'yı en son Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizide izlemiştik.

Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerden tanıdığımız karizmatik oyuncu Oktay Kaynarca'yı en son Ben Bu Cihana Sığmazam isimli dizide izlemiştik.

Bir süredir hayatında biri olmadığını bildiğimiz Kaynarca, geçtiğimiz akşam Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu. Ünlü oyuncunun 'erkek takipçi'lerine esprili bir şekilde isyan etmesi akıllara ''Kaynarca yeni bir aşka mı özlem duyuyor?'' sorusunu getirdi.

Bir süredir hayatında biri olmadığını bildiğimiz Kaynarca, geçtiğimiz akşam Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu. Ünlü oyuncunun 'erkek takipçi'lerine esprili bir şekilde isyan etmesi akıllara ''Kaynarca yeni bir aşka mı özlem duyuyor?'' sorusunu getirdi.

Oktay Kaynarca'nın röportajının tamamı için👇

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