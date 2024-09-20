Eski Dostunu Efekt Mağduru Yapmadı: Türkücü Ceylan, Mahsun Kırmızıgül ile Fotoğraflarını Paylaştı
Eski Dostunu Efekt Mağduru Yapmadı: Türkücü Ceylan, Mahsun Kırmızıgül ile Fotoğraflarını Paylaştı
Geçtiğimiz haftalarda Nejat İşler'in ardından Uygur kardeşler ile çekildiği efektli fotoğrafları paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü türkücü Ceylan, bu sefer eski dostu Mahsun Kırmızıgül ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Kırmızıgül'e efekt uygulanmaması ise dikkat çekti.
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Son dönemlerde yaptırdığı estetik müdahaleler ve gittiği imaj değişikliği ile magazin gündeminde sıkça rastladığımız, bir dönemlerin 'Küçük Ceylan'ı türkücü Ceylan Avcı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kendisi son günlerde ünlü isimlerle çekildiği fotoğraflarla gündemdeydi. Ceylan, uyguladığı pürüzsüzleştirici filtreyle ünlü isimlerimizi 'pamuk gibi' yaparak sosyal medyasında paylaşıyordu biliyorsunuz.
Türkücü Ceylan'ın meslektaşı Mahsun Kırmızıgül ile de yıllara dayanan bir dostluğu var. İkilinin yıllar öncesine ait, henüz daha gençliklerinin baharında oldukları o dönemlerden böyle bir fotoğrafları bile var👇
Geçtiğimiz günlerde uzun sürenin ardından yeniden buluşan eski dostlar, maziyi yad edercesine yeniden birlikte fotoğraf çekildi. O görseli hesabından paylaşan Ceylan'ın diğer ünlülere yaptığı gibi Mahsun Kırmızıgül'e efekt uygulamaması ise dikkat çekti.
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