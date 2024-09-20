Eski Dostunu Efekt Mağduru Yapmadı: Türkücü Ceylan, Mahsun Kırmızıgül ile Fotoğraflarını Paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda Nejat İşler'in ardından Uygur kardeşler ile çekildiği efektli fotoğrafları paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü türkücü Ceylan, bu sefer eski dostu Mahsun Kırmızıgül ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Kırmızıgül'e efekt uygulanmaması ise dikkat çekti.