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Gebze'deki Barınakta Öldürülen Hayvanların Ardından Seren Serengil'den Zihniyet ve Hükümet Eleştirisi Geldi!

Gebze'deki Barınakta Öldürülen Hayvanların Ardından Seren Serengil'den Zihniyet ve Hükümet Eleştirisi Geldi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 21:41

Seren Serengil, Gebze'de yaşanan üzücü olayın ardından eleştirilerini ardı ardına sıralayarak Magazin Burada muhabirlerine konuştu.

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Geçtiğimiz günlerde Gebze'de bulunan bir hayvan barınağında kedi ve köpekler, sebepsiz yere vurulan iğnelerle hayattan kopartılmıştı. Ülkemizin gündemine sarsıcı bir şekilde düşen bu kan dondurucu olayın ardından Seren Serengil, olayın yaşandığı yere gitmiş ve hukuki sürecin işlemesi ve bunu yapanlara gerekli cezaların verilmesi için elinden geleni yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Gebze'de bulunan bir hayvan barınağında kedi ve köpekler, sebepsiz yere vurulan iğnelerle hayattan kopartılmıştı. Ülkemizin gündemine sarsıcı bir şekilde düşen bu kan dondurucu olayın ardından Seren Serengil, olayın yaşandığı yere gitmiş ve hukuki sürecin işlemesi ve bunu yapanlara gerekli cezaların verilmesi için elinden geleni yapmıştı.

O güne ait detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik👇

Serengil, bugün de Magazin Burada muhabirlerine konu hakkında konuştuğu bir röportaj verdi. “Bir sürü cumhurbaşkanı geçti bu ülkeden. Osmanlı’da padişahlar geçti. Hiç kimse bu köpekleri toplamadı, bu hükümet topluyor. Zihniyet! Zihniyet…” diyen ünlü isim, alınan bu kararları doğru bulmadığını dile getirdi.

Serengil, bugün de Magazin Burada muhabirlerine konu hakkında konuştuğu bir röportaj verdi. “Bir sürü cumhurbaşkanı geçti bu ülkeden. Osmanlı’da padişahlar geçti. Hiç kimse bu köpekleri toplamadı, bu hükümet topluyor. Zihniyet! Zihniyet…” diyen ünlü isim, alınan bu kararları doğru bulmadığını dile getirdi.

Sokak hayvanları konusunda ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösteren Seren Serengil'in konuşmasının tamamı için👇

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