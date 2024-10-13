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Yaşanan Kadın Cinayetlerin Ardından Yılmaz Erdoğan'ın Verdiği Röportajdaki 'Mutluluk' Vurgusu Dikkat Çekti!

Yaşanan Kadın Cinayetlerin Ardından Yılmaz Erdoğan'ın Verdiği Röportajdaki 'Mutluluk' Vurgusu Dikkat Çekti!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 20:29

Yılmaz Erdoğan, Hakan Gence'ye verdiği röportajda dizisi İnci Taneleri hakkında konuştu. Bununla birlikte ülke gündemine de değinen oyuncu, yaşanan kadın cinayetlerinin ardından ilk kez konuştu.

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Yılmaz Erdoğan, son dönemlerde İnci Taneleri dizisiyle epey konuşulan bir isim. Hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği bu dizide, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı ''Dilber'' karakteri de epey konuşulmuş ve eleştirilerin odağı olmuştu hatırlarsınız.

Yılmaz Erdoğan, son dönemlerde İnci Taneleri dizisiyle epey konuşulan bir isim. Hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği bu dizide, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı ''Dilber'' karakteri de epey konuşulmuş ve eleştirilerin odağı olmuştu hatırlarsınız.

Erdoğan, dizi hakkında merak edilen soruları yanıtlamak için Hürriyet Pazar'a konuştu. Hakan Gence ile gerçekleştirdiği röportajda ülkemizde yaşanan üzücü olaylara da değinen ünlü isim, bir ülkede kadının mutlu olması gerektiğine vurgu yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Erdoğan, dizi hakkında merak edilen soruları yanıtlamak için Hürriyet Pazar'a konuştu. Hakan Gence ile gerçekleştirdiği röportajda ülkemizde yaşanan üzücü olaylara da değinen ünlü isim, bir ülkede kadının mutlu olması gerektiğine vurgu yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Erdoğan, ''Bir ülkede kadın mutlu değilse kimse değildir. Çünkü bahsettiğimiz şey türlerden bir tür değil, hepimizi doğuran, en yetenekli canlı." dedi.

Erdoğan, ''Bir ülkede kadın mutlu değilse kimse değildir. Çünkü bahsettiğimiz şey türlerden bir tür değil, hepimizi doğuran, en yetenekli canlı." dedi.

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