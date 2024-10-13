Edis'in ''Masum Canlar Ölmesin'' Diyerek Yaptığı Sahne Konuşması Alkış Yağmuruna Tutuldu!

Ülkemizde son günlerde ardı ardına işlenen kadın cinayetleri ve hayvan katliamlarına ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Edis, daha önce attığı tweet ile sesini duyurmayı tercih etmişti. Ünlü isim, geçtiğimiz akşam konser sahnesinde yaptığı konuşmayla da paylaşımında yazdıklarını desteklemiş oldu.