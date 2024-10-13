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Edis'in ''Masum Canlar Ölmesin'' Diyerek Yaptığı Sahne Konuşması Alkış Yağmuruna Tutuldu!

Edis'in ''Masum Canlar Ölmesin'' Diyerek Yaptığı Sahne Konuşması Alkış Yağmuruna Tutuldu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 19:30

Ülkemizde son günlerde ardı ardına işlenen kadın cinayetleri ve hayvan katliamlarına ünlü isimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Edis, daha önce attığı tweet ile sesini duyurmayı tercih etmişti. Ünlü isim, geçtiğimiz akşam konser sahnesinde yaptığı konuşmayla da paylaşımında yazdıklarını desteklemiş oldu.

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''Hadi yine gel benim ol'' diyerek 2014 yılında hayatımıza giren başarılı şarkıcı Edis, sevilen şarkılarıyla günden güne popülerliğini arttırmaya devam ediyor.

''Hadi yine gel benim ol'' diyerek 2014 yılında hayatımıza giren başarılı şarkıcı Edis, sevilen şarkılarıyla günden güne popülerliğini arttırmaya devam ediyor.

Ülkemizde son haftalarda ardı ardına aldığımız üzücü haberlerin, kadın cinayetlerinin ve son olarak Gebze'de yaşanan hayvan katliamının ardından ünlü şarkıcı Bursa konserinde bu gündemi konuştu.

Ülkemizde son haftalarda ardı ardına aldığımız üzücü haberlerin, kadın cinayetlerinin ve son olarak Gebze'de yaşanan hayvan katliamının ardından ünlü şarkıcı Bursa konserinde bu gündemi konuştu.

Konuşurken kelimelerin boğazından düğümlendiği gözüken Edis, ''Yaptırımların doğru şekilde uygulanmadığını konuştuğumuz zaman biz suçlu oluyoruz. Ama aslında biz kimseye karşı konuşmuyoruz; asıl derdimiz masum canların yanmaması!'' demesiyle sevenleri tarafından destek görerek alkış yağmuruna tutuldu.

Konuşurken kelimelerin boğazından düğümlendiği gözüken Edis, ''Yaptırımların doğru şekilde uygulanmadığını konuştuğumuz zaman biz suçlu oluyoruz. Ama aslında biz kimseye karşı konuşmuyoruz; asıl derdimiz masum canların yanmaması!'' demesiyle sevenleri tarafından destek görerek alkış yağmuruna tutuldu.

O anlar için👇

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