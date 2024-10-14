Dünya Turnesine Çıkmaya Hazırlanan Şarkıcı Emrah'ın Özel İstekleri Açıklandı: Ön Koşul Özel Uçak!
Dünya Turnesine Çıkmaya Hazırlanan Şarkıcı Emrah'ın Özel İstekleri Açıklandı: Ön Koşul Özel Uçak!
19 Ekim'de dünya turnesine çıkmaya hazırlanan şarkıcı Emrah'ın turne için özel istekleri belli oldu. İsteklerini ardı ardına sıralayan ünlü ismin şartları ise oldukça şaşırtan cinstendi.
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Hayatımıza rol aldığı filmlerdeki ''Küçük Emrah'' rolüyle giren Emrah'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkıyor ve verdiği konserlerle müzik hayatına devam ediyor.
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Bugünlerde ise 19 Ekim'de başlayacak olan dünya turnesinin hazırlıklarını yapan şarkıcı, bu turne için özel isteklerini ardı ardına sıraladı. Emrah'ın özel istekleri oldukça dikkat çekti.
Emrah öncelikle turnede vaktini daha verimli değerlendirebilmek adına özel uçağı ön koşul olarak sundu. Şarkıcı otel ve kulis istekleri arasında otel halısının renkli olmaması, Odalarda koşu bandı, güneş geçirmeyen perdeler ve home studio (ev tipi müzik stüdyosu) olması, laktoz ve gluten içermeyen yiyecekler, uçakta ve kulislerinde ve otel odalarında taze sıkılmış meyve suyu bulundurulması ve içeceklerin on beş dakikadan fazla bekletilmiş olmaması bulunuyor.
Emrah'ın dünya turnesi 19 Ekim'de İngilterede başlayacak. Belçika, İsveç ve Almanya gibi ülkelerle devam eden turne İran konseriyle tamamlanacak.
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oradan buradan duyup özenmiş lan, kıyamam.
Emrah hala şarkı söylüyor mu? Neden?
yarım ekmek kokorecten özel uçağa valla helal olsun😜