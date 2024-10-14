Hadise Gebze'deki Hayvan Katliamının Ardından Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Hadise Gebze'deki Hayvan Katliamının Ardından Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendine has asil ve güçlü duruşuyla tanıdığımız ünlü şarkıcı Hadise, gerek hemcinslerine karşı haklarını koruyucu gerekse de destekleyici tutumuyla tanıdığımız ünlülerimizden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisi aynı zamanda ülkemizde gerçekleşen vahşete de sessiz kalmayarak, Gebze'deki barınakta gerçekleşen kan donduran olay hakkında katıldığı bir gala gecesinde İkinci Sayfa muhabirlerine konuştu.
Hadise, ''Allah belalarını versin diyorum ya. Ben bu konuda kameralar karşımda diye tatlı tatlı konuşmayacağım. İğrenç şeyler oluyor. Bunu yapan insanlar çok ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Bu insanlık değil ya!'' diyerek bu katliamı yapanlara oldukça sert çıkıştı.
Hadise'nin konuşmasını izlemek isteyenler için👇
Hadise'nin tepkisine gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekildeydi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın