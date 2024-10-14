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Hadise Gebze'deki Hayvan Katliamının Ardından Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Hadise Gebze'deki Hayvan Katliamının Ardından Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 01:16

Gebze'de bir hayvan barınağında katledilen kedi ve köpeklerin ardından ünlü isimler, tabiri caizse seslerini yükseltmeye başladı. Hadise, üzüntüsünü ve sinirini içinde tutamayarak İkinci Sayfa muhabirlerine konuştu.

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Kendine has asil ve güçlü duruşuyla tanıdığımız ünlü şarkıcı Hadise, gerek hemcinslerine karşı haklarını koruyucu gerekse de destekleyici tutumuyla tanıdığımız ünlülerimizden.

Kendine has asil ve güçlü duruşuyla tanıdığımız ünlü şarkıcı Hadise, gerek hemcinslerine karşı haklarını koruyucu gerekse de destekleyici tutumuyla tanıdığımız ünlülerimizden.

Kendisi aynı zamanda ülkemizde gerçekleşen vahşete de sessiz kalmayarak, Gebze'deki barınakta gerçekleşen kan donduran olay hakkında katıldığı bir gala gecesinde İkinci Sayfa muhabirlerine konuştu.

Kendisi aynı zamanda ülkemizde gerçekleşen vahşete de sessiz kalmayarak, Gebze'deki barınakta gerçekleşen kan donduran olay hakkında katıldığı bir gala gecesinde İkinci Sayfa muhabirlerine konuştu.

Hadise, ''Allah belalarını versin diyorum ya. Ben bu konuda kameralar karşımda diye tatlı tatlı konuşmayacağım. İğrenç şeyler oluyor. Bunu yapan insanlar çok ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Bu insanlık değil ya!'' diyerek bu katliamı yapanlara oldukça sert çıkıştı.

Hadise, ''Allah belalarını versin diyorum ya. Ben bu konuda kameralar karşımda diye tatlı tatlı konuşmayacağım. İğrenç şeyler oluyor. Bunu yapan insanlar çok ağır bir şekilde cezalandırılmalı. Bu insanlık değil ya!'' diyerek bu katliamı yapanlara oldukça sert çıkıştı.

Hadise'nin konuşmasını izlemek isteyenler için👇

Hadise'nin tepkisine gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekildeydi👇

Hadise'nin tepkisine gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekildeydi👇
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