Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den Eşzamanlı Paylaşım: Çift Birlikte Tenis Oynadıkları Anları Paylaştı!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den Eşzamanlı Paylaşım: Çift Birlikte Tenis Oynadıkları Anları Paylaştı!
Yalı Çapkını dizisinde alevlenen aşklarıyla gündemden bir türlü düşmeyen ünlü çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yeni aşk pozları geldi. Çift birlikte tenis oynadıkları anlardan kareleri ayrı ayrı paylaştı.
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Son dönemlerin en çok izlenen televizyon dizilerinden biri olan Yalı Çapkını'nı mutlaka duymuşsunuzdur. Dizinin başrollerini üstlenen ikili Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bu dizi sayesinde tanışmış ve ikili kısa sürede yakın bir arkadaşlık ilişkisi geliştirmişti.
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Ardından ikilinin bu arkadaşlığı aşka dönüşmüştü. Neyse ki setlerde başlayan aşklara alışığız diyerek bizler de çiftimizi yakın bir merceğe almıştık. Fakat bu kadarını bizler de beklemiyorduk. Ünlü çift bir ayrıl bir barış yaşadıkları bu aşkla bizlerin başını döndürmeyi başarmıştı.
En son dizinin sezon arası vermesiyle ayrıldıkları konuşulan Saraçoğlu ve Demir ikilisinin sezonun başlamasıyla yeniden barıştığı iddia ediliyordu son günlerde biliyorsunuzdur.
Bu iddiaları doğrulayacak bir paylaşım bugün geldi. İkili ayrı ayrı fakat aynı saatlerde yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında tenis oynadıkları anlara ait fotoğraflarını işte böyle paylaştı. 👇
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