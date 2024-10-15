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Bakışları Hiç Değişmemiş! Melis Sezen Kardeşinin Doğum Gününü Çocukluk Fotoğraflarını Paylaşarak Kutladı

Bakışları Hiç Değişmemiş! Melis Sezen Kardeşinin Doğum Gününü Çocukluk Fotoğraflarını Paylaşarak Kutladı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 17:23

Güzel oyuncu Melis Sezen, yönetmen kardeşi Polat Sezen'in yaş gününü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncunun çocukluğuna ait bir fotoğraf karesi ve üzerine yazdığı açıklama oldukça dikkat çekti.

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2020 yılında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan ''Sadakatsiz'' isimli dizide ''Derin'' karakterine hayat vererek tanınırlığını elde eden güzel oyuncu Melis Sezen'i illaki tanıyorsunuzdur.

2020 yılında televizyon ekranlarında yayınlanmaya başlayan ''Sadakatsiz'' isimli dizide ''Derin'' karakterine hayat vererek tanınırlığını elde eden güzel oyuncu Melis Sezen'i illaki tanıyorsunuzdur.

Güzel oyuncu şimdilerde, yayın hayatına bu sezon başlayan ''Deha'' isimli dizideki başarılı oyunculuğuyla adından sık sık bahsettirmeyi başarıyor.

Güzel oyuncu şimdilerde, yayın hayatına bu sezon başlayan ''Deha'' isimli dizideki başarılı oyunculuğuyla adından sık sık bahsettirmeyi başarıyor.

Melis Sezen'in kendisi gibi dizi ve film sektöründe çalışan yönetmen kardeşi Polat Sezen'in bugün doğum günüydü. Ünlü oyuncu kardeşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Melis Sezen'in kendisi gibi dizi ve film sektöründe çalışan yönetmen kardeşi Polat Sezen'in bugün doğum günüydü. Ünlü oyuncu kardeşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Kardeşiyle çocukluk yıllarına ait bir pozunu paylaşan güzel oyuncunun duygusal doğum günü paylaşımı ise oldukça dikkat çekti.👇

Kardeşiyle çocukluk yıllarına ait bir pozunu paylaşan güzel oyuncunun duygusal doğum günü paylaşımı ise oldukça dikkat çekti.👇

''Canım kardeşim, karındaşım, yoldaşım, her şeyim! Sonsuz şükürler olsun varlığına iyi ki benim kardeşimsin. Varlığın kutlu olsun. Hep çok mutlu ol. Yüreğin ışıl ışıl parlasın, melekler yanı başında olsun. Seni çok seviyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, birlikte şahane yaşlara!'' 

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