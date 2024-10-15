Bakışları Hiç Değişmemiş! Melis Sezen Kardeşinin Doğum Gününü Çocukluk Fotoğraflarını Paylaşarak Kutladı

''Canım kardeşim, karındaşım, yoldaşım, her şeyim! Sonsuz şükürler olsun varlığına iyi ki benim kardeşimsin. Varlığın kutlu olsun. Hep çok mutlu ol. Yüreğin ışıl ışıl parlasın, melekler yanı başında olsun. Seni çok seviyorum. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, birlikte şahane yaşlara!''