Koltukaltı Kılları Özgürlüğünü İlan Edenden Prensin Elini Tutana: Ünlülerin Daha Önce Görmediğiniz Pozları

Bu gözler bunları görüp de nasıl unutmuş diyeceğiniz ve belki de daha önce hiç görmediğiniz birbirinden ünlü ismin yıllar önce verdiği pozları Türk Magazin Efsaneleri isimli bir X kullanıcısı flood olarak derlemiş. Bizler de oldukça keyifli bulduğumuz bu tweet dizisinden alıntıları sizlerle paylaşmak istedik. Keyifli okumalar💐