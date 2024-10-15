Koltukaltı Kılları Özgürlüğünü İlan Edenden Prensin Elini Tutana: Ünlülerin Daha Önce Görmediğiniz Pozları
Koltukaltı Kılları Özgürlüğünü İlan Edenden Prensin Elini Tutana: Ünlülerin Daha Önce Görmediğiniz Pozları
Bu gözler bunları görüp de nasıl unutmuş diyeceğiniz ve belki de daha önce hiç görmediğiniz birbirinden ünlü ismin yıllar önce verdiği pozları Türk Magazin Efsaneleri isimli bir X kullanıcısı flood olarak derlemiş. Bizler de oldukça keyifli bulduğumuz bu tweet dizisinden alıntıları sizlerle paylaşmak istedik. Keyifli okumalar💐
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1. Julia Roberts, 1999 yılında, ''Aşk Engel Tanımaz'' filminin galasında.
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2. Kate Moss'un 90'lı yıllarda katıldığı bir partiden geriye kalan... O her haliyle bir ikon!
3. Minik Prens Harry'nin elini tutan ise Victoria Beckham'dan başkası değil!
4. Hazır Beckham'lar demişken... Ünlü çiftin düğünleri için mor renkli bu ortak kombini giydiğini biliyor muydunuz?
5. 1994'e ışınlanalım biraz. Justin Timberlake ve Ryan Gosling bugün dünyanın en ünlü isimleri olacaklarından habersiz, tatlı iki çocukken.
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6. Johnny Depp ve Winona Ryder'in Vogue dergisi için çekildikleri fotoğraf.
7. Michael Jackson ve Paul Mccartney bulaşık yıkarken. Zaman ne hızlı geçiyor!
8. Afiyet olsun demek isterdik fakat pek olmamış gibi... Jack Nicholson kahvaltı ederken.
9. Elton John, Los Angeles stadında konser verirken anın büyüsüne kapıldığı saniyeler objektiflere böyle yansımış.
10. Ve son olarak Naomi Campbell, Christy Turlington ve Linda Evangelista'nın keyifli halleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz!
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