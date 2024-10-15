Emre Yusufi Ara Verdik Demişti: Galada Görüntülenen Nilperi Şahinkaya Ayrılığın Ardından İlk Defa Konuştu!

Geçtiğimiz günlerde uzun süreli birlikteliklerini noktalayan Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi çiftinden ayrılık sonrası ilk açıklama erkek tarafından gelmiş ve Yusufi, ''Ara verdik!'' demişti. Geçtiğimiz akşam Magazin Burada tarafından görüntülenen Şahinkaya'dan ise ayrılık açıklaması daha yeni geldi.