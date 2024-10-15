Emre Yusufi Ara Verdik Demişti: Galada Görüntülenen Nilperi Şahinkaya Ayrılığın Ardından İlk Defa Konuştu!
Emre Yusufi Ara Verdik Demişti: Galada Görüntülenen Nilperi Şahinkaya Ayrılığın Ardından İlk Defa Konuştu!
Geçtiğimiz günlerde uzun süreli birlikteliklerini noktalayan Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi çiftinden ayrılık sonrası ilk açıklama erkek tarafından gelmiş ve Yusufi, ''Ara verdik!'' demişti. Geçtiğimiz akşam Magazin Burada tarafından görüntülenen Şahinkaya'dan ise ayrılık açıklaması daha yeni geldi.
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Seveni kadar sevmeyeni de bol olan oyuncu Nilperi Şahinkaya, uzun yıllardır sanatçı Emre Yusufi ile dolu dizgin bir aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz günlerde ise çiftin yollarını ayırdığı iddiası ortaya atıldı.
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Ayrılık iddialarını duyan magazin muhabirleri ise ilk olarak soluğu Yusufi'nin yanında almıştı. Tanınan heykeltıraş, ayrılığı doğrulamadan ''Ara verdik!'' demekle yetinmişti.
Nilperi Şahinkaya'nın başrollerinden biri olduğu ve aylardır çıkması için gün saydığı sinema filmi ''Gelin Takımı''nın galası dün akşam yapıldı. Magazin Burada muhabirleri de bu sefer ünlü oyuncuyu köşeye kıstırarak ona ayrılıkla ilgili sorular yöneltti.
Henüz sahalara dönmeye niyeti olmadığını söyleyen oyuncu, ''Bazı ilişkilerin ömrü oluyor diyelim. Herkese yakışan şekilde bitmesi önemli, bitiyorsa da.'' diyerek ayrılığı doğrulamış oldu.
Nilperi Şahinkaya'nın açıklaması👇
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