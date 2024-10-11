Nilperi Şahinkaya'nın Sevgilisi Emre Yusufi'den Ayrılık İkilemi: Önce Şaşırdı, Sonra ''Ara Verdik!'' Dedi!
Nilperi Şahinkaya'nın Sevgilisi Emre Yusufi'den Ayrılık İkilemi: Önce Şaşırdı, Sonra ''Ara Verdik!'' Dedi!
Nilperi Şahinkaya ile yaşadığı aşk ile tanıdığımız sanatçı Emre Yusufi, katıldığı bir davette 2.Sayfa Magazin muhabiri Akif Yaman tarafından görüntülendi. Yusufi, Nilperi Şahinkaya ile ayrıldığı iddiaları üzerine konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile sanatçı Emre Yusufi uzun bir süredir aşk yaşıyordu biliyorsunuz. Hatta çift, bu yaz tatilinin tadını da birlikte çıkartmış, sık sık kameralara yakalanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bizler evlilik haberleri yakındır diye düşünürken, magazin gündemine çiftin ayrıldığı iddiaları geçtiğimiz günlerde bomba gibi düştü.
Emre Yusufi, bu akşam gerçekleşen bir davette Akif Yaman tarafından yalnız görüntülendi. Yusufi'nin davete tek başına katılması ayrılık iddialarını güçlendirilirken Emre Yusufi'ye ''Nilperi Hanım ile ayrılık haberleri çıktı...'' denilince Yusufi, ilk önce ''Öyle mi!'' diyerek şaşırdı.
Ardından ''İkimiz de yoğunuz'' diyen sanatçı, ilişkinin bittiğini tam olarak kabul etmeden ''Ara verdik diyebiliriz.'' demekle yetindi.
Röportajın tamamı için👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın