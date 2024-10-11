Nilperi Şahinkaya'nın Sevgilisi Emre Yusufi'den Ayrılık İkilemi: Önce Şaşırdı, Sonra ''Ara Verdik!'' Dedi!

Nilperi Şahinkaya ile yaşadığı aşk ile tanıdığımız sanatçı Emre Yusufi, katıldığı bir davette 2.Sayfa Magazin muhabiri Akif Yaman tarafından görüntülendi. Yusufi, Nilperi Şahinkaya ile ayrıldığı iddiaları üzerine konuştu.