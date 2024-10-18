Bir Parmağında Bin Marifet: Kaan Yıldırım Kayınpederiyle Birlikte Kebap Yapmak İçin Kolları Sıvadı!
Bir Parmağında Bin Marifet: Kaan Yıldırım Kayınpederiyle Birlikte Kebap Yapmak İçin Kolları Sıvadı!
Eylül ayında kendisi gibi oyuncu olan Pınar Deniz ile dünyaevine giren Kaan Yıldırım'dan yepyeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Ünlü oyuncunun kayınpederiyle yaptığı paylaşım takipçileri tarafından oldukça beğenildi.
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Yargı dizisinde canlandırdığı ''Ceylin'' karakterinin başarısıyla son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz güzel oyuncu Pınar Deniz ve karizmasıyla kendine hayran bırakan oyuncularımızdan Kaan Yıldırım, geçtiğimiz eylül ayında hayatlarını Roma'da gerçekleşen sade bir nikah töreniyle birleştirmişti.
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Düğünün ardından çok geçmeden Pınar Deniz'in hamile olabileceği iddia edilmiş sonrasında bu iddialar Deniz'in katıldığı bir defilede göbeğini tutmasıyla nispeten doğrulanmıştı. Bizler de güzel oyuncunun anne olacağı günü en az onun kadar heyecanla bekler olmuştuk.
Artık tam anlamıyla çekirdek bir aile olmaya hazırlanan ünlü çiftimizin aile bağları ise her geçen gün daha da samimileşiyor, iki tarafın da aileleri git gide birbirine kaynaşıyor gibi gözüküyor.
Bu durumu kanıtlar nitelikteki bir paylaşım ise bugün Kaan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, sosyal medya hesabından kayınpederiyle kebap yaptığı neşeli anları ''kebap bizim işimiz :)'' notunu düşerek işte böyle paylaştı.👇
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