Çocuğunun İsmini Koluna Dövme Yaptırdı, DNA Testinde Çocuğun Kendisinden Olmadığını Öğrendi!

''Herkesin bildiği gibi Vinicius ve ben uzun zamandır birlikte değiliz. Bu ayrılık sürecinde başka biriyle ilişkim oldu, tıpkı Vinicius'un da başka biriyle olduğu gibi. İkimiz de hayatımıza devam ettik ve bu arada Maitê doğdu. Biz de DNA testi yaptırmaya karar verdik ve Maitê'nin Vinicius'un kızı olmadığı ortaya çıktı.''