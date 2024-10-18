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Çocuğunun İsmini Koluna Dövme Yaptırdı, DNA Testinde Çocuğun Kendisinden Olmadığını Öğrendi!

Çocuğunun İsmini Koluna Dövme Yaptırdı, DNA Testinde Çocuğun Kendisinden Olmadığını Öğrendi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
18.10.2024 - 14:39

Shakhtar Donetsk forması giyen Vinicius Tobias, kalıcı dövmeyle koluna ismini yazdırdığı çocuğun kendisinden olmadığını öğrendi. ''Bu kadar da olmaz'' dedirten olay sosyal medyada gündem oldu.

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Real Castilla, Internacional ve Shakhtar Donetsk formaları giymiş 20 yaşındaki Vinicius Tobias'ın başına, travma etkisi yaratacak bir olay geldi.

Real Castilla, Internacional ve Shakhtar Donetsk formaları giymiş 20 yaşındaki Vinicius Tobias'ın başına, travma etkisi yaratacak bir olay geldi.

Kızı olduğunu düşündüğü Maitê dünyaya gelmiş ve Brezilyalı futbolcu kızının adını koluna dövme yaptırmıştı. Fakat aylar sonra yapılan DNA testinin ardından çocuğun başkasından olduğu ortaya çıktı.

Kızı olduğunu düşündüğü Maitê dünyaya gelmiş ve Brezilyalı futbolcu kızının adını koluna dövme yaptırmıştı. Fakat aylar sonra yapılan DNA testinin ardından çocuğun başkasından olduğu ortaya çıktı.

Vinicius'un yaptırdığı dövme👇

Vinicius'un yaptırdığı dövme👇

Dövmede ''Maitê te amo'', yani ''Seni seviyorum Maitê'' yazıyor.

Twitter'da yayılan haber gündeme adeta bomba gibi düşerken, Vinicius'a çok sayıda teselli mesajı geldi.

Eski kız arkadaşı Instagram hesabında yaptığı açıklamayla olayı doğrularken, şu ifadeleri kullandı👇

Eski kız arkadaşı Instagram hesabında yaptığı açıklamayla olayı doğrularken, şu ifadeleri kullandı👇

''Herkesin bildiği gibi Vinicius ve ben uzun zamandır birlikte değiliz. Bu ayrılık sürecinde başka biriyle ilişkim oldu, tıpkı Vinicius'un da başka biriyle olduğu gibi. İkimiz de hayatımıza devam ettik ve bu arada Maitê doğdu. Biz de DNA testi yaptırmaya karar verdik ve Maitê'nin Vinicius'un kızı olmadığı ortaya çıktı.''

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