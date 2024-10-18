Çocuğunun İsmini Koluna Dövme Yaptırdı, DNA Testinde Çocuğun Kendisinden Olmadığını Öğrendi!
Çocuğunun İsmini Koluna Dövme Yaptırdı, DNA Testinde Çocuğun Kendisinden Olmadığını Öğrendi!
Shakhtar Donetsk forması giyen Vinicius Tobias, kalıcı dövmeyle koluna ismini yazdırdığı çocuğun kendisinden olmadığını öğrendi. ''Bu kadar da olmaz'' dedirten olay sosyal medyada gündem oldu.
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Real Castilla, Internacional ve Shakhtar Donetsk formaları giymiş 20 yaşındaki Vinicius Tobias'ın başına, travma etkisi yaratacak bir olay geldi.
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Kızı olduğunu düşündüğü Maitê dünyaya gelmiş ve Brezilyalı futbolcu kızının adını koluna dövme yaptırmıştı. Fakat aylar sonra yapılan DNA testinin ardından çocuğun başkasından olduğu ortaya çıktı.
Vinicius'un yaptırdığı dövme👇
Eski kız arkadaşı Instagram hesabında yaptığı açıklamayla olayı doğrularken, şu ifadeleri kullandı👇
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