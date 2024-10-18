Eski One Direction Üyelerinden Hayatını Kaybeden Grup Arkadaşları Liam Payne'e Duygusal Veda

'Bunu yazarken çok üzgünüm ama dün bir kardeşimi kaybettim. Liam her gün örnek aldığım biriydi, çok pozitif, komik ve nazik bir ruhtu. Liam'la ilk tanıştığımda o 16, ben 18 yaşındaydım, sesine anında hayran kalmıştım ama daha da önemlisi zaman geçtikçe hayatım boyunca özlemini çektiğim nazik kardeşimi görme şansım oldu. Liam harika bir melodi duygusuna sahip inanılmaz bir şarkı yazarıydı, grupta oluşturduğumuz yazım kimyasını yeniden yaratmak için sık sık birlikte stüdyoya girmekten bahsederdik. Ve şunu da belirtmeliyim ki Liam bence One Direction'ın en önemli parçasıydı. Genç yaştaki deneyimi, mükemmel ses tonu, sahne duruşu, yazma yeteneği. Liste uzayıp gidiyor. Bizi şekillendirdiğin için teşekkürler Liam.

Eğer dinliyorsan sana bir mesajım var Liam,

Hayatımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum ama veda etme fikriyle gerçekten mücadele ediyorum. Gruptan bu yana daha da yakınlaştığımız için çok minnettarım, saatlerce telefonda konuşmak, birlikte yaşadığımız binlerce harika anıyı yad etmek, seninle ömür boyu yaşayacağımı düşündüğüm bir lüks. Seninle sahneyi tekrar paylaşmayı çok isterdim ama olmadı. Bear'ın bana ihtiyacı olursa hayatında ihtiyaç duyduğu amca olacağımı ve ona babasının ne kadar muhteşem olduğunu anlatacağımı bilmeni isterim.Keşke sana veda etme ve seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha söyleme şansım olsaydı.

Payno, oğlum, en iyi arkadaşlarımdan biri, kardeşim, seni seviyorum dostum. Rahat uyu...'