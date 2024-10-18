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Eski One Direction Üyelerinden Hayatını Kaybeden Grup Arkadaşları Liam Payne'e Duygusal Veda

Eski One Direction Üyelerinden Hayatını Kaybeden Grup Arkadaşları Liam Payne'e Duygusal Veda

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 12:04

One Direction grubunun eski üyelerinden Liam Payne 31 yaşında, kaldığı otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş, hayranlarını hüzne boğmuştu. Gözler şarkıcının eski grup arkadaşlarına dönerken, Zayn Malik, Harry Styles ve Louis Tomlinson'dan duygusal paylaşımlar geldi.

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One Direction grubuyla yakaladığı popülaritenin ardından kariyerine diğer üyeler gibi tek başına devam etme kararı alan Liam Payne geçtiğimiz gün kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş ve sevenlerini hüzne boğmuştu.

One Direction grubuyla yakaladığı popülaritenin ardından kariyerine diğer üyeler gibi tek başına devam etme kararı alan Liam Payne geçtiğimiz gün kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş ve sevenlerini hüzne boğmuştu.

Olayla ilgili spekülasyonlar devam ederken ve şarkıcının ölüm nedeni henüz bilinmezken gözler One Direction grubunun eski üyelerine dönmüştü.

Olayla ilgili spekülasyonlar devam ederken ve şarkıcının ölüm nedeni henüz bilinmezken gözler One Direction grubunun eski üyelerine dönmüştü.

Geçtiğimiz saatlerde önce grubun eski sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

Geçtiğimiz saatlerde önce grubun eski sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.

'Liam’ın vefat haberiyle tamamen yıkıldık. Zamanla söylenecek daha çok şey olacak. Ama şimdilik, çok sevdiğimiz kardeşimizin kaybını yas tutmak ve sindirmek için biraz zaman ayıracağız. Onunla paylaştığımız anılar sonsuza dek değerli olacak. Şimdilik düşüncelerimiz ailesi, arkadaşları ve onu bizimle birlikte seven hayranlarıyla. Onu çok özleyeceğiz. Seni seviyoruz Liam.'

Ardından, Zayn Malik ani ölümüyle birçok kişiyi yasa boğan Liam Payne'e vedasını eski bir fotoğraflarını paylaşarak yaptı.

Ardından, Zayn Malik ani ölümüyle birçok kişiyi yasa boğan Liam Payne'e vedasını eski bir fotoğraflarını paylaşarak yaptı.

Malik sözlerine “Liam, kendimi seninle yüksek sesle konuşurken buldum, beni duymanı umarak, bencilce düşünmeden edemiyorum, hayatımızda yapabileceğimiz çok daha fazla konuşma vardı, hayatımın en zor zamanlarında bana destek olduğun için sana asla teşekkür edemedim.” şeklinde başladı.

Malik sözlerine “Liam, kendimi seninle yüksek sesle konuşurken buldum, beni duymanı umarak, bencilce düşünmeden edemiyorum, hayatımızda yapabileceğimiz çok daha fazla konuşma vardı, hayatımın en zor zamanlarında bana destek olduğun için sana asla teşekkür edemedim.” şeklinde başladı.

'17 yaşında bir çocuk olarak evi özlediğimde her zaman olumlu bir bakış açısı ve güven verici bir gülümsemeyle yanımda olurdun ve bana arkadaşım olduğunu ve sevildiğimi hissettirirdin. Benden küçük olmana rağmen her zaman benden daha mantıklıydın, dik başlıydın, inatçıydın ve insanlara yanlış yaptıklarını söylemekten çekinmezdin. Aramızdan ayrıldığında bir kardeşimi kaybettim ve sana son bir kez sarılmak, sana doğru dürüst veda etmek ve seni çok sevdiğimi ve saygı duyduğumu söylemek için neler verebileceğimi sana açıklayamam, seninle olan tüm anılarımı sonsuza dek kalbimde yaşatacağım, şu anda nasıl hissettiğimi haklı çıkaracak veya açıklayacak hiçbir kelime yok. Umarım şu anda her neredeysen iyi ve huzurlusundur ve ne kadar sevildiğini biliyorsundur.”

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Louis Tomlinson da dostu Liam Payne'e paylaştığı bu fotoğrafın altına yazdığı uzun ve duygusal bir mesajla veda etti.

Louis Tomlinson da dostu Liam Payne'e paylaştığı bu fotoğrafın altına yazdığı uzun ve duygusal bir mesajla veda etti.

'Bunu yazarken çok üzgünüm ama dün bir kardeşimi kaybettim. Liam her gün örnek aldığım biriydi, çok pozitif, komik ve nazik bir ruhtu. Liam'la ilk tanıştığımda o 16, ben 18 yaşındaydım, sesine anında hayran kalmıştım ama daha da önemlisi zaman geçtikçe hayatım boyunca özlemini çektiğim nazik kardeşimi görme şansım oldu. Liam harika bir melodi duygusuna sahip inanılmaz bir şarkı yazarıydı, grupta oluşturduğumuz yazım kimyasını yeniden yaratmak için sık sık birlikte stüdyoya girmekten bahsederdik. Ve şunu da belirtmeliyim ki Liam bence One Direction'ın en önemli parçasıydı. Genç yaştaki deneyimi, mükemmel ses tonu, sahne duruşu, yazma yeteneği. Liste uzayıp gidiyor. Bizi şekillendirdiğin için teşekkürler Liam.

Eğer dinliyorsan sana bir mesajım var Liam,

Hayatımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum ama veda etme fikriyle gerçekten mücadele ediyorum. Gruptan bu yana daha da yakınlaştığımız için çok minnettarım, saatlerce telefonda konuşmak, birlikte yaşadığımız binlerce harika anıyı yad etmek, seninle ömür boyu yaşayacağımı düşündüğüm bir lüks. Seninle sahneyi tekrar paylaşmayı çok isterdim ama olmadı. Bear'ın bana ihtiyacı olursa hayatında ihtiyaç duyduğu amca olacağımı ve ona babasının ne kadar muhteşem olduğunu anlatacağımı bilmeni isterim.Keşke sana veda etme ve seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha söyleme şansım olsaydı.

Payno, oğlum, en iyi arkadaşlarımdan biri, kardeşim, seni seviyorum dostum. Rahat uyu...'

Harry Styles ise eski grup arkadaşının konserden bir karesini paylaşarak "Liam'ın ölümü beni mahvetti. En büyük mutluluğu başkalarını mutlu etmekti ve o anlarda yanında olmak bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Harry Styles ise eski grup arkadaşının konserden bir karesini paylaşarak "Liam'ın ölümü beni mahvetti. En büyük mutluluğu başkalarını mutlu etmekti ve o anlarda yanında olmak bir onurdu" ifadelerini kullandı.

“Liam açık yüreklilikle, kalbini ortaya koyarak yaşadı, bulaşıcı bir yaşam enerjisi vardı. Sıcak, destekleyici ve inanılmaz derecede sevgi doluydu. Birlikte geçirdiğimiz yıllar sonsuza kadar hayatımın en değerli yılları arasında kalacak. Onu her zaman özleyeceğim, benim sevgili dostum. Karen, Geoff, Nicola ve Ruth, oğlu Bear ve dünyanın dört bir yanında onu benim gibi tanıyan ve seven herkes için kalbim parçalanıyor.”

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