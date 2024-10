Eski One Direction Üyelerinden Hayatını Kaybeden Grup Arkadaşları Liam Payne'e Duygusal Veda

'17 yaşında bir çocuk olarak evi özlediğimde her zaman olumlu bir bakış açısı ve güven verici bir gülümsemeyle yanımda olurdun ve bana arkadaşım olduğunu ve sevildiğimi hissettirirdin. Benden küçük olmana rağmen her zaman benden daha mantıklıydın, dik başlıydın, inatçıydın ve insanlara yanlış yaptıklarını söylemekten çekinmezdin. Aramızdan ayrıldığında bir kardeşimi kaybettim ve sana son bir kez sarılmak, sana doğru dürüst veda etmek ve seni çok sevdiğimi ve saygı duyduğumu söylemek için neler verebileceğimi sana açıklayamam, seninle olan tüm anılarımı sonsuza dek kalbimde yaşatacağım, şu anda nasıl hissettiğimi haklı çıkaracak veya açıklayacak hiçbir kelime yok. Umarım şu anda her neredeysen iyi ve huzurlusundur ve ne kadar sevildiğini biliyorsundur.”