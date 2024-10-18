Eski One Direction Üyelerinden Hayatını Kaybeden Grup Arkadaşları Liam Payne'e Duygusal Veda
Eski One Direction Üyelerinden Hayatını Kaybeden Grup Arkadaşları Liam Payne'e Duygusal Veda
One Direction grubunun eski üyelerinden Liam Payne 31 yaşında, kaldığı otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş, hayranlarını hüzne boğmuştu. Gözler şarkıcının eski grup arkadaşlarına dönerken, Zayn Malik, Harry Styles ve Louis Tomlinson'dan duygusal paylaşımlar geldi.
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One Direction grubuyla yakaladığı popülaritenin ardından kariyerine diğer üyeler gibi tek başına devam etme kararı alan Liam Payne geçtiğimiz gün kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş ve sevenlerini hüzne boğmuştu.
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Olayla ilgili spekülasyonlar devam ederken ve şarkıcının ölüm nedeni henüz bilinmezken gözler One Direction grubunun eski üyelerine dönmüştü.
Geçtiğimiz saatlerde önce grubun eski sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.
Ardından, Zayn Malik ani ölümüyle birçok kişiyi yasa boğan Liam Payne'e vedasını eski bir fotoğraflarını paylaşarak yaptı.
Malik sözlerine “Liam, kendimi seninle yüksek sesle konuşurken buldum, beni duymanı umarak, bencilce düşünmeden edemiyorum, hayatımızda yapabileceğimiz çok daha fazla konuşma vardı, hayatımın en zor zamanlarında bana destek olduğun için sana asla teşekkür edemedim.” şeklinde başladı.
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Louis Tomlinson da dostu Liam Payne'e paylaştığı bu fotoğrafın altına yazdığı uzun ve duygusal bir mesajla veda etti.
Harry Styles ise eski grup arkadaşının konserden bir karesini paylaşarak "Liam'ın ölümü beni mahvetti. En büyük mutluluğu başkalarını mutlu etmekti ve o anlarda yanında olmak bir onurdu" ifadelerini kullandı.
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