Ani Ölümüyle Sevenlerini Hüzne Boğan Liam Payne'in 7 Yaşındaki Oğluna Son Sözleri Yürekleri Burktu
Ani Ölümüyle Sevenlerini Hüzne Boğan Liam Payne'in 7 Yaşındaki Oğluna Son Sözleri Yürekleri Burktu
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Liam Payne'in oğlu Bear hakkındaki yürek parçalayan son sözleri, şarkıcının 31 yaşında şok ölümünün ardından yeniden gün yüzüne çıktı.
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One Direction grubunun sevilen üyelerinden biri olarak tanınan Payne, solo projeleriyle hayranlarının kalbini kazanmaya çalışırken geçtiğimiz saatlerde üzücü bir haberle adından bahsettirdi.
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Eski One Direction üyesi Çarşamba gecesi Buenos Aires'teki CasaSur Palmero Otel'in üçüncü katından düşerek 31 yaşında hayatını kaybetti.
Ölüm nedeni henüz bilinmeyen şarkıcının ani ölümünün ardından ise olaydan birkaç saat önce paylaşılan görüntüler gün yüzüne çıkmış ve ortaya birçok spekülasyon atılmıştı.
Son olarak, şarkıcının oğluna son sözleri yürekleri burktu. 2017'de Liam Payne ve Cheryl Cole kucaklarına aldıkları oğullarına Bear ismini vermişti.
Oğluyla pek de paylaşım yapmasına alışık olmadığımız Liam Payne'in 31. yaşını kutlarken oğluna yazdığı son sözler yeniden dikkat çekti.
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Payne'in oğluna yazdığı sözler ise "Tanrı onu korusun. Artık çok büyüyor. Kocaman bir çocuk oldu ve bana benziyor. Sanki dünyada daha fazla bana ihtiyacımız varmış gibi." şeklinde sonlanıyor.
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