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Ani Ölümüyle Sevenlerini Hüzne Boğan Liam Payne'in 7 Yaşındaki Oğluna Son Sözleri Yürekleri Burktu

Ani Ölümüyle Sevenlerini Hüzne Boğan Liam Payne'in 7 Yaşındaki Oğluna Son Sözleri Yürekleri Burktu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 14:28

Liam Payne'in oğlu Bear hakkındaki yürek parçalayan son sözleri, şarkıcının 31 yaşında şok ölümünün ardından yeniden gün yüzüne çıktı.

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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One Direction grubunun sevilen üyelerinden biri olarak tanınan Payne, solo projeleriyle hayranlarının kalbini kazanmaya çalışırken geçtiğimiz saatlerde üzücü bir haberle adından bahsettirdi.

One Direction grubunun sevilen üyelerinden biri olarak tanınan Payne, solo projeleriyle hayranlarının kalbini kazanmaya çalışırken geçtiğimiz saatlerde üzücü bir haberle adından bahsettirdi.

Eski One Direction üyesi Çarşamba gecesi Buenos Aires'teki CasaSur Palmero Otel'in üçüncü katından düşerek 31 yaşında hayatını kaybetti.

Eski One Direction üyesi Çarşamba gecesi Buenos Aires'teki CasaSur Palmero Otel'in üçüncü katından düşerek 31 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm nedeni henüz bilinmeyen şarkıcının ani ölümünün ardından ise olaydan birkaç saat önce paylaşılan görüntüler gün yüzüne çıkmış ve ortaya birçok spekülasyon atılmıştı.

Ölüm nedeni henüz bilinmeyen şarkıcının ani ölümünün ardından ise olaydan birkaç saat önce paylaşılan görüntüler gün yüzüne çıkmış ve ortaya birçok spekülasyon atılmıştı.

Şarkıcının eski grup üyesi Niall Horan ile ölümünden günler önce eğlendiği anlarda ilgi çekmişti👇

Son olarak, şarkıcının oğluna son sözleri yürekleri burktu. 2017'de Liam Payne ve Cheryl Cole kucaklarına aldıkları oğullarına Bear ismini vermişti.

Son olarak, şarkıcının oğluna son sözleri yürekleri burktu. 2017'de Liam Payne ve Cheryl Cole kucaklarına aldıkları oğullarına Bear ismini vermişti.

Oğluyla pek de paylaşım yapmasına alışık olmadığımız Liam Payne'in 31. yaşını kutlarken oğluna yazdığı son sözler yeniden dikkat çekti.

Oğluyla pek de paylaşım yapmasına alışık olmadığımız Liam Payne'in 31. yaşını kutlarken oğluna yazdığı son sözler yeniden dikkat çekti.

'Henüz baba çorabı almadım. Bir süre sonra oğlumla konuşacağım ve bunun için gerçekten heyecanlıyım.'

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Payne'in oğluna yazdığı sözler ise "Tanrı onu korusun. Artık çok büyüyor. Kocaman bir çocuk oldu ve bana benziyor. Sanki dünyada daha fazla bana ihtiyacımız varmış gibi." şeklinde sonlanıyor.

Payne'in oğluna yazdığı sözler ise "Tanrı onu korusun. Artık çok büyüyor. Kocaman bir çocuk oldu ve bana benziyor. Sanki dünyada daha fazla bana ihtiyacımız varmış gibi." şeklinde sonlanıyor.

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