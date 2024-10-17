Hayatını Kaybeden Liam Payne'in Eski Grup Arkadaşı Niall Horan'ın Konserinde Eğlendiği Anlar Ortaya Çıktı
Hayatını Kaybeden Liam Payne'in Eski Grup Arkadaşı Niall Horan'ın Konserinde Eğlendiği Anlar Ortaya Çıktı
31 yaşında hayatını kaybeden Liam Payne'in birkaç gün önce eski grup arkadaşı Niall Horan'ın konserinde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.
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One Direction isimli grupla popülerlik kazanarak adını milyonlara duyurmaya başaran Liam Payne grubun şüphesiz en sevilen isimlerinden biriydi bildiğiniz gibi.
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Geçtiğimiz gece geç saatlerde acı bir haberle hayranlarını üzen 31 yaşındaki Liam Payne, balkondan düşerek hayatını yitirmişti.
Liam Payne'ın eski grup arkadaşlarından Niall Horan'ın konseri için gittiği Arjantin'de yaptığı paylaşımlar ise ilgi odağı olmuştur
2 Ekim'de gerçekleşen konserden eğlenceli paylaşımlar yapan Liam Payne'ın bu görüntüleri gündem oldu.
Henüz birkaç gün önce "Niall'ı konserde gördüğüm için çok mutluyum." yazarak eski grup arkadaşını paylaşan Payne hayranlarını duygulandırdı.
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Eski One Direction üyeleri kısa bir süre önce konserde eğlendikleri o anları paylaşmıştı.
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