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Hayatını Kaybeden Liam Payne'in Eski Grup Arkadaşı Niall Horan'ın Konserinde Eğlendiği Anlar Ortaya Çıktı

Hayatını Kaybeden Liam Payne'in Eski Grup Arkadaşı Niall Horan'ın Konserinde Eğlendiği Anlar Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 11:09

31 yaşında hayatını kaybeden Liam Payne'in birkaç gün önce eski grup arkadaşı Niall Horan'ın konserinde eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.

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One Direction isimli grupla popülerlik kazanarak adını milyonlara duyurmaya başaran Liam Payne grubun şüphesiz en sevilen isimlerinden biriydi bildiğiniz gibi.

One Direction isimli grupla popülerlik kazanarak adını milyonlara duyurmaya başaran Liam Payne grubun şüphesiz en sevilen isimlerinden biriydi bildiğiniz gibi.

Geçtiğimiz gece geç saatlerde acı bir haberle hayranlarını üzen 31 yaşındaki Liam Payne, balkondan düşerek hayatını yitirmişti.

Geçtiğimiz gece geç saatlerde acı bir haberle hayranlarını üzen 31 yaşındaki Liam Payne, balkondan düşerek hayatını yitirmişti.

Detaylar👇

Liam Payne'ın eski grup arkadaşlarından Niall Horan'ın konseri için gittiği Arjantin'de yaptığı paylaşımlar ise ilgi odağı olmuştur

Liam Payne'ın eski grup arkadaşlarından Niall Horan'ın konseri için gittiği Arjantin'de yaptığı paylaşımlar ise ilgi odağı olmuştur

O görüntülerin detayları da bu yazımızda 👇

2 Ekim'de gerçekleşen konserden eğlenceli paylaşımlar yapan Liam Payne'ın bu görüntüleri gündem oldu.

2 Ekim'de gerçekleşen konserden eğlenceli paylaşımlar yapan Liam Payne'ın bu görüntüleri gündem oldu.

Henüz birkaç gün önce "Niall'ı konserde gördüğüm için çok mutluyum." yazarak eski grup arkadaşını paylaşan Payne hayranlarını duygulandırdı.

Henüz birkaç gün önce "Niall'ı konserde gördüğüm için çok mutluyum." yazarak eski grup arkadaşını paylaşan Payne hayranlarını duygulandırdı.
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Eski One Direction üyeleri kısa bir süre önce konserde eğlendikleri o anları paylaşmıştı.

Eski One Direction üyeleri kısa bir süre önce konserde eğlendikleri o anları paylaşmıştı.

Liam Payne o konserde işte böyle eğlenmişti👇

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