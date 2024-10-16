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Balkondan Düşen Eski One Direction Üyesi Liam Payne'in Ölmeden Önce Yaptığı Paylaşımlar Ortaya Çıktı!

Balkondan Düşen Eski One Direction Üyesi Liam Payne'in Ölmeden Önce Yaptığı Paylaşımlar Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 02:24

Geçtiğimiz dakikalarda hayatını kaybettiği öğrenilen eski One Direction üyesi Liam Payne'in ölmeden yalnızca bir saat önce yaptığı SnapChat paylaşımları ortaya çıktı.

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Bir döneme damgasını vuran, 2015 yılında da yollarını ayırarak solo kariyerlerine yönelen grup One Direction'dan acı haber geçtiğimiz saatlerde geldi.

Bir döneme damgasını vuran, 2015 yılında da yollarını ayırarak solo kariyerlerine yönelen grup One Direction'dan acı haber geçtiğimiz saatlerde geldi.

Eski grup arkadaşı Niall Horan'ın konserini izlemek için Arjantin'e giden Liam Payne'in kaldığı otelin balkonunun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eski grup arkadaşı Niall Horan'ın konserini izlemek için Arjantin'e giden Liam Payne'in kaldığı otelin balkonunun üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcının, düşme anından ve ölümüne dair şu ana dek bilinen tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ölüm haberi yayıldıktan ve tüm dünyadaki milyonlarca hayranını etkisi altına aldıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının dikkatini Liam Payne'in SnapChat'teki paylaşımları çekti...

Ölüm haberi yayıldıktan ve tüm dünyadaki milyonlarca hayranını etkisi altına aldıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının dikkatini Liam Payne'in SnapChat'teki paylaşımları çekti...

Ölmeden yalnızca bir saat önce SnapChat üzerinden herhangi bir sorun olmadığına işaret eden birçok hikaye paylaşması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Ölmeden yalnızca bir saat önce SnapChat üzerinden herhangi bir sorun olmadığına işaret eden birçok hikaye paylaşması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Keyfi gayet yerinde gözüken ünlü şarkıcının, "Arjantin'de güzel bir gün" yazdığı👇

Keyfi gayet yerinde gözüken ünlü şarkıcının, "Arjantin'de güzel bir gün" yazdığı👇
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Kız arkadaşının da yanında olduğu ortaya çıktı.

Kız arkadaşının da yanında olduğu ortaya çıktı.

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