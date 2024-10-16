Güzeller İçinden Bir Seni Seçtim: Victoria's Secret 2024'ün En Güzel Meleğine Karar Verme Sırası Sizde!
Güzeller İçinden Bir Seni Seçtim: Victoria's Secret 2024'ün En Güzel Meleğine Karar Verme Sırası Sizde!
Victoria's Secret 6 yıl sonra geri döndü ve podyumda deli rüzgarlar esti! Herkesin favorisi farklı oldu, kimileri şovu çok beğenirken kimileri de beğenmedi. Şov idare ederdi belki ama meleklerin hepsi çok güzeldi!
Sizler için 20 güzel meleği özenle seçtik, kararı da size bırakalım dedik! Seçmek zor olacak biliyoruz ama yine de soruyoruz: 6 yıl sonra dönen Victoria's Secret'ta sizin favoriniz kim oldu? ❤️
Hazırsanız nce güzellerimizi görelim sonra güzelerin içinden kimi seçiyoruz ona karar verelim! 🚀
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Tyra Banks
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Bella Hadid
Gigi Hadid
Adriana Lima
Alessandra Ambrosio
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Irina Shayk
Candice Swanepoel
Behati Prinsloo
Barbara Palvin
Doutzen Kroes
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Eva Herzigova
Joan Smalls
Taylor Hill
Jasmine Tokes
Josephine Skriver
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Kate Moss
Carla Bruni
Lila Moss
Valentina Sampaio
Isabeli Fontana
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Karar sizin! Sizin favoriniz kim?
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