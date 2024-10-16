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Güzeller İçinden Bir Seni Seçtim: Victoria's Secret 2024'ün En Güzel Meleğine Karar Verme Sırası Sizde!

Güzeller İçinden Bir Seni Seçtim: Victoria's Secret 2024'ün En Güzel Meleğine Karar Verme Sırası Sizde!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 23:01

Victoria's Secret 6 yıl sonra geri döndü ve podyumda deli rüzgarlar esti! Herkesin favorisi farklı oldu, kimileri şovu çok beğenirken kimileri de beğenmedi. Şov idare ederdi belki ama meleklerin hepsi çok güzeldi!

Sizler için 20 güzel meleği özenle seçtik, kararı da size bırakalım dedik! Seçmek zor olacak biliyoruz ama yine de soruyoruz: 6 yıl sonra dönen Victoria's Secret'ta sizin favoriniz kim oldu? ❤️

Hazırsanız nce güzellerimizi görelim sonra güzelerin içinden kimi seçiyoruz ona karar verelim! 🚀

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Karar sizin! Sizin favoriniz kim?

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