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Eski One Direction üyesi Liam Payne Kaldığı Otelin Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

Eski One Direction üyesi Liam Payne Kaldığı Otelin Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
17.10.2024 - 01:02

Eski One Direction üyesi Liam Payne'in Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

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One Direction'un eski üyesi, bir dönemin sevgilisi Liam Payne'den acı haber geldi.

One Direction'un eski üyesi, bir dönemin sevgilisi Liam Payne'den acı haber geldi.

Arjantin, Palermo'da kaldığı CasaSur otelin balkonununun üçüncü katından düşerek 31 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arjantin, Palermo'da kaldığı CasaSur otelin balkonununun üçüncü katından düşerek 31 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

TMZ'nin haberine göre, dostu Niall Horan'ın konserini izlemek için Arjantin'e giden Liam Payne, sabah saatlerinde kaldığı otelin lobisinde bir sinir krizi geçirmiş.

TMZ'nin haberine göre, dostu Niall Horan'ın konserini izlemek için Arjantin'e giden Liam Payne, sabah saatlerinde kaldığı otelin lobisinde bir sinir krizi geçirmiş.

Bilgisayarını kırdığı söylenen Liam Payne'in hali o kadar kötüymüş ki birkaç kişi ünlü şarkıcıyı odasına taşımak zorunda kalmış. Ölümünün bir kaza olup olmadığı henüz belli değil.

Bilgisayarını kırdığı söylenen Liam Payne'in hali o kadar kötüymüş ki birkaç kişi ünlü şarkıcıyı odasına taşımak zorunda kalmış. Ölümünün bir kaza olup olmadığı henüz belli değil.

Balkondan düştüğü anlar ise kameralara yansımış... 😔

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indie

şoktayım.. grupta kariyerini en kötü yönetendi, balkondan da düştüyse intihar olabilir :/ nereden nereye üzücü gerçekten