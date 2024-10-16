Eski One Direction üyesi Liam Payne Kaldığı Otelin Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti
Eski One Direction üyesi Liam Payne Kaldığı Otelin Balkonundan Düşerek Hayatını Kaybetti
Eski One Direction üyesi Liam Payne'in Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
One Direction'un eski üyesi, bir dönemin sevgilisi Liam Payne'den acı haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arjantin, Palermo'da kaldığı CasaSur otelin balkonununun üçüncü katından düşerek 31 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
TMZ'nin haberine göre, dostu Niall Horan'ın konserini izlemek için Arjantin'e giden Liam Payne, sabah saatlerinde kaldığı otelin lobisinde bir sinir krizi geçirmiş.
Bilgisayarını kırdığı söylenen Liam Payne'in hali o kadar kötüymüş ki birkaç kişi ünlü şarkıcıyı odasına taşımak zorunda kalmış. Ölümünün bir kaza olup olmadığı henüz belli değil.
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
şoktayım.. grupta kariyerini en kötü yönetendi, balkondan da düştüyse intihar olabilir :/ nereden nereye üzücü gerçekten