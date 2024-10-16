Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın'ı Söyleyen Serenay Sarıkaya Yine ve Yeniden Sesiyle Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın'ı Söyleyen Serenay Sarıkaya Yine ve Yeniden Sesiyle Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Kimler Geldi Kimler Geçti ekibiyle ikinci sezon çekimlerinde olan ve bir küçük tatille de hayatın keyfini çıkaran Serenay Sarıkaya, Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın yorumuyla kulaklarımızın pasını sildi!
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Attığı her adım olay olan Serenay Sarıkaya'yı son zamanlarda en çok biricik sevgilisi Mert Demir'le konuşuyoruz.
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Oyunculuğunun yanında bir de kulakların pasını silen yanık sesiyle dikkat çekiyor kendisi! Senelerdir bir albüm çıkarsın bekliyoruz ama tık çıkmıyor.
Yer aldığı her projede parlayan güzel oyuncuyu en son dijital platformda Şahmaran ve Kimler Geldi Kimler Geçti ile izlemiştik hatırlarsanız.
Kendisi şimdilerde Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezon çekimlerinde. Fakat ekip birbirine o kadar yüksek ve iyi anlaşıyor ki aynı zamanda hayatın tadını da çıkarıyorlar! Bunu da geçtiğimiz saatlerde Gülcan Arslan'ın paylaştığı mini tatil fotoğraflarından anlıyoruz...
Serenay Sarıkaya karelerde yok ama çok daha güzel bir sürpriz bırakmış Gülcan Arslan bizlere!
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Şimdi hazırsanız, hasret kaldığımız sesini dinlemeye davet ediyoruz sizi! Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın'ı söyleyen Serenay Sarıkaya'ya hayran kalmamak mümkün mü?
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