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Aşka Düşüp Lahmacunu Çatal Bıçakla Yediği Düşünülen Sıla Türkoğlu'ndan Goygoyculara Kapak Gibi Cevap!

Aşka Düşüp Lahmacunu Çatal Bıçakla Yediği Düşünülen Sıla Türkoğlu'ndan Goygoyculara Kapak Gibi Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 01:42

Yeni aşkı Ata Ayyıldız'la çıktığı date'te lahmacunu çatal bıçakla yediği düşünülen Sıla Türkoğlu, goygoycuların diline fena düşmüştü! X'te kopan kıyameti gören güzel oyuncudan kendisiyle dalga geçenlere kapak gibi bir cevap geldi!

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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı, hem oyunculuğu hem de dupduru güzelliğiyle milyonlara hitap eden Sıla Türkoğlu, son zamanların en popüler isimlerinden!

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı, hem oyunculuğu hem de dupduru güzelliğiyle milyonlara hitap eden Sıla Türkoğlu, son zamanların en popüler isimlerinden!

Şimdilerde de yeni sevgilisiyle gündemde kendisi! Ata Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açan Sıla, birkaç gün önce sevdiceğine pek bir düştüğünü gözler önüne seren paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Şimdilerde de yeni sevgilisiyle gündemde kendisi! Ata Ayyıldız'la yeni bir aşka yelken açan Sıla, birkaç gün önce sevdiceğine pek bir düştüğünü gözler önüne seren paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hemen akabinde bir de date fotoğrafı gelmişti Sıla Türkoğlu'ndan. Meşhur bir restoranda lahmacun gömen ikilinin paylaştığı pozda Sıla'nın önündeki çatal bıçak dillere epey düşmüştü.

Hemen akabinde bir de date fotoğrafı gelmişti Sıla Türkoğlu'ndan. Meşhur bir restoranda lahmacun gömen ikilinin paylaştığı pozda Sıla'nın önündeki çatal bıçak dillere epey düşmüştü.

Buyurun, önce goygoycular Sıla Türkoğlu'nun lahmacunla imtihanını nasıl yorumlamış ona bir bakalım 😂👇

Buyurun, önce goygoycular Sıla Türkoğlu'nun lahmacunla imtihanını nasıl yorumlamış ona bir bakalım 😂👇
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Şimdi hazırsanız gelelim güzel oyuncunun kopan kıyameti görünce verdiği tatlı mı tatlı kapak gibi cevaba! 😂

Şimdi hazırsanız gelelim güzel oyuncunun kopan kıyameti görünce verdiği tatlı mı tatlı kapak gibi cevaba! 😂

Gördüğünüz üzere aşka düştük ama lahmacunu çatal bıçakla yiyecek kadar delirmedik diyor Sıla Türkoğlu... 😂 Daha ne desin! Umarız öyledir...

Gördüğünüz üzere aşka düştük ama lahmacunu çatal bıçakla yiyecek kadar delirmedik diyor Sıla Türkoğlu... 😂 Daha ne desin! Umarız öyledir...
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