Eli Ayağına Dolandı: Berrak Tüzünataç'ı Beklemediği Yerden Vuran Hasan Can Kaya'dan Şok Nejat İşler Göndermesi
Eli Ayağına Dolandı: Berrak Tüzünataç'ı Beklemediği Yerden Vuran Hasan Can Kaya'dan Şok Nejat İşler Göndermesi
Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar'ına konuk olan Berrak Tüzünataç'a gönderme beklemediği yerden geldi. Tüzünataç'ı eski aşkı Nejat İşler'den vuran Hasan Can güldürdü!
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Attığı her adım, yaptığı her açıklamayla gündeme oturan güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, magazinin kıymetli ve sevilen isimlerinden biliyorsunuz!
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Kendisini en son Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına damga vurmuş, dobralığıyla herkesi güldürmüştü hatırlarsanız.
Geçtiğimiz saatlerde aynı programdan bir başka kesit daha gündeme oturdu!
Toksik ilişkinin üstünde epey durulan bölümde Berrak Tüzünataç'ın, "Önce bir amatörlerden dinleyelim, sonra ben uzman görüşü olarak konuşurum" demesi üzerine stüdyoda kahkahalar havada uçuşmuştu.
Berrak Tüzünataç'ın toksik ilişki geçmişini düşününce fırsatını bulan Hasan Can Kaya, eski aşklarından en meşhuruna gönderme yapmayı ihmal etmedi!
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Tüzünataç'ın konuk ile girdiği diyalogda konuğun Berrak Tüzünataç'ı etkilemek için konuşmasını değiştirdiğini söyleyip 2009-2011 yıllarında Nejat İşler'le yaşadığı doludizgin aşka gönderme yapan Hasan Can Kaya, "En Nejat İşler haliyle konuşmaya çalıştı" diyerek lafı gediğine koydu!
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