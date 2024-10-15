Beterin Beteri Var: Berfu Yenenler'e Konuk Olan Ala Tokel'den Mide Kaldıran "First Date" İtirafı!
Beterin Beteri Var: Berfu Yenenler'e Konuk Olan Ala Tokel'den Mide Kaldıran "First Date" İtirafı!
Ala Tokel, Berfu Yenenler'in yeni programı 'First Date'e konuk oldu. İlk randevu hikayelerinden en beterini de anlattı... Tokel'in itirafı mideleri fena kaldırdı! 🤮
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Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip influencer Ala Tokel'i deli dolu halleri ve son dönemlerde magazine yansıyan aşk hikayeleriyle konuşuyoruz!
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En son milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım ile bir aşk yaşamıştı kendisi hatırlarsanız. Yüzüklerin takıldığı, işlerin ciddiye gittiği konuşuluyordu ve çiftimiz de pek aşık gözüküyordu ki kötü haber tez geldi. Birkaç hafta önce ayırdılar yollarını!
Fakat toksik ilişki hem kendisinin hem de kadim dostu Danla Bilic'in uzmanlık alanı biliyorsunuz. Doğru kişiyi bulana kadar daha çok hikaye dinleriz gibi duruyor! Bir tanesi de geçtiğimiz saatlerde geldi hatta. Laf kime gitti bilmiyoruz ama bir miktar midemiz kalktı!
Ala Tokel, geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in yeni YouTube programı "First Date"e konuk oldu.
Kendisine ilk yöneltilen soru ise, "First date'te başına gelen en kötü/rezalet an neydi?" oldu!
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Sakin sakin patatesini soyan Ala Tokel'den gelen cevap ise "beterin beteri var" dedirtti...
"Bir kere şey oldu, çocuk kendi arabasına kustu. Mesela alkole benden daha az toleranslı erkek de canımı sıkıyor... Çok saçma ama beraber içince, maalesef hızıma yetişemedi. Sonrasında da yollarımızı ayırdık tabii!" itirafında bulundu.
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