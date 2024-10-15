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Pınar Deniz'in Karnında 3 Aylık Bebeğiyle Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel Bölüme Konuk Olması Takdir Topladı!

Pınar Deniz'in Karnında 3 Aylık Bebeğiyle Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel Bölüme Konuk Olması Takdir Topladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
15.10.2024 - 22:16

Birçok ünlünün sönük kalan tepkisinin aksine karnında üç aylık bebeğiyle Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel Bölüm'e konuk olan Pınar Deniz oldukça sert konuların konuşulduğu programda yer aldığı için takdir topladı.

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Yargı dizisindeki olağanüstü performansıyla hepimizin kalbinde koca bir yer edinen Pınar Deniz, şimdilerde evli mutlu ve yakında da çocuklu biliyorsunuz.

Yargı dizisindeki olağanüstü performansıyla hepimizin kalbinde koca bir yer edinen Pınar Deniz, şimdilerde evli mutlu ve yakında da çocuklu biliyorsunuz.

ki buçuk yıl önce bir Melike Şahin konserinde başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı, 17 Eylül'de Roma'daki sade bir nikahla beraber evlilikle taçlanmıştı.

ki buçuk yıl önce bir Melike Şahin konserinde başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı, 17 Eylül'de Roma'daki sade bir nikahla beraber evlilikle taçlanmıştı.

Bir de üstüne güzel oyuncunun hamile olduğunu öğrenmiş, sevincini paylaşmıştık. Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü isimlerle beraber kırmızı halıda yürüyen Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda ülkenin korkunç gündemine geri dönüş yaptı.

Bir de üstüne güzel oyuncunun hamile olduğunu öğrenmiş, sevincini paylaşmıştık. Paris Moda Haftası'nda dünyaca ünlü isimlerle beraber kırmızı halıda yürüyen Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda ülkenin korkunç gündemine geri dönüş yaptı.

Ülkede ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerinin getirdiği son noktada, Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon 6284 özel bölümünü çekmeye karar vermiş, birçok ünlü ismi de konuk alacağını duyurmuştu hatırlarsanız.

Ülkede ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerinin getirdiği son noktada, Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon 6284 özel bölümünü çekmeye karar vermiş, birçok ünlü ismi de konuk alacağını duyurmuştu hatırlarsanız.

Pınar Deniz'in de konuklar arasında olduğu fragmanın tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Fragmana damgasını vuran hikaye ise, yalnızca boşanmak isterken çocuklarının babaları tarafından katledilişine şahit olan anneydi.

Fragmana damgasını vuran hikaye ise, yalnızca boşanmak isterken çocuklarının babaları tarafından katledilişine şahit olan anneydi.

Kan donduran olayın tüm detaylarına da bu içeriğimizde yer vermiştik.

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X'te @heysudis isimli bir kullanıcı, anne Cemile'nin hikayesini dinlerken gözyaşlarını tutamayan yeni anne Pınar Deniz'i görünce MAM 6284 özel bölümde yer almasını takdirle karşıladı.

X'te @heysudis isimli bir kullanıcı, anne Cemile'nin hikayesini dinlerken gözyaşlarını tutamayan yeni anne Pınar Deniz'i görünce MAM 6284 özel bölümde yer almasını takdirle karşıladı.
twitter.com

@heysudis'in paylaşımına "ünlüleri abartmayın, aman ne ince davranış" gibi birçok tepki geldi.

@heysudis'in paylaşımına "ünlüleri abartmayın, aman ne ince davranış" gibi birçok tepki geldi.

Fakat @heysudis Pınar Deniz'i övmesinin altındaki asıl sebebin, bazı meslektaşlarının verdiği havada, sönük ve umursamaz tepkiler olduğunu dile getirdi.

Fakat @heysudis Pınar Deniz'i övmesinin altındaki asıl sebebin, bazı meslektaşlarının verdiği havada, sönük ve umursamaz tepkiler olduğunu dile getirdi.
twitter.com

Ünlüler arasında "ses çıkaranların" ayrıştığı bir dönemde olduğumuzu belirtti.

Ünlüler arasında "ses çıkaranların" ayrıştığı bir dönemde olduğumuzu belirtti.
twitter.com

Hamileliğini bahane edip katılmayı seçmeme imkanı varken şimdiden çok ağır konular ve örneklerin konuşuşacağından emin olduğumuz MAM'da yer almasının kıymetli olduğunu vurguladı.

Hamileliğini bahane edip katılmayı seçmeme imkanı varken şimdiden çok ağır konular ve örneklerin konuşuşacağından emin olduğumuz MAM'da yer almasının kıymetli olduğunu vurguladı.
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