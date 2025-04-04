Sleepy Kimin? Sleepy Markasının Sahibi Eruslu Ailesi Kimdir?
Sleepy Kimin? Sleepy Markasının Sahibi Eruslu Ailesi Kimdir?
Son yıllarda en popüler temizlik ürünlerinden biri Sleepy markası oldu. Sosyal medyada Sleepy markasının sahiplerinin AKP ile bağlantıları olduğu iddia edildi. Bu nedenle pek çok kişi, Sleepy markasının alınmaması için çağrıda bulundu. Bu çağrıların ardından Sleepy'nin kime ait olduğu merak konusu oldu. Sleepy markasının sahibinin Gaziantepli Eruslu ailesi olduğu biliniyor. Son olarak Eruslu Global Şirketi'n 2 Nisan için boykot çağrısı yapan işçiyi işten attığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bu iddianın arından 'Sleepy Kimin?' 'Sleepy Markasının Sahibi Eruslu Ailesi Kimdir?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sleepy Kimin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sleepy Markasının Sahibi Eruslu Ailesi Kimdir?
Eruslu Global hakkında "Boykot çağrısı yapan işçiyi kovdu" iddiası ortaya atıldı. İddia sosyal medyanın gündeminde.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın