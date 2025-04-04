Sleepy markası, Gaziantepli Eruslu ailesine ait bir markadır. Sleepy 2016 yılından bu yana Eruslu Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından üretiliyor. Sleepy’nin resmi internet sitesinde şirketin 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiği ifade edilirken; Sleepy markasının ise yüzde yüz yerli olduğu belirtiliyor.

Eruslu şirketinin temelleri 1966 yılında Mehmet Ali Eruslu tarafından plastik ayakkabı üretimiyle atıldı. Şirket, plastik sektörünün gelişmesiyle birlikte yatırımlarını artırdı. Eruslu Global iştiraki Eruslu Sağlık Ürünleri, 2004 yılından bu yana bebek bezi ve ıslak mendilin yanı sıra hijyenik ürün üreticilerine yönelik bileşenler de üretiyor. Eruslu Sağlık Ürünleri bünyesinde 4 bin 800 kişi çalışıyor.