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Sleepy Kimin? Sleepy Markasının Sahibi Eruslu Ailesi Kimdir?

Sleepy Kimin? Sleepy Markasının Sahibi Eruslu Ailesi Kimdir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 08:52

Son yıllarda en popüler temizlik ürünlerinden biri Sleepy markası oldu. Sosyal medyada Sleepy markasının sahiplerinin AKP ile bağlantıları olduğu iddia edildi. Bu nedenle pek çok kişi, Sleepy markasının alınmaması için çağrıda bulundu. Bu çağrıların ardından Sleepy'nin kime ait olduğu merak konusu oldu. Sleepy markasının sahibinin Gaziantepli Eruslu ailesi olduğu biliniyor. Son olarak Eruslu Global Şirketi'n 2 Nisan için boykot çağrısı yapan işçiyi işten attığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bu iddianın arından 'Sleepy Kimin?' 'Sleepy Markasının Sahibi Eruslu Ailesi Kimdir?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

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Sleepy Kimin?

Sleepy Kimin?

Sleepy markası, Gaziantepli Eruslu ailesine ait bir markadır. Sleepy 2016 yılından bu yana Eruslu Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından üretiliyor. Sleepy’nin resmi internet sitesinde şirketin 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirdiği ifade edilirken; Sleepy markasının ise yüzde yüz yerli olduğu belirtiliyor. 

Eruslu şirketinin temelleri 1966 yılında Mehmet Ali Eruslu tarafından plastik ayakkabı üretimiyle atıldı. Şirket, plastik sektörünün gelişmesiyle birlikte yatırımlarını artırdı. Eruslu Global iştiraki Eruslu Sağlık Ürünleri, 2004 yılından bu yana bebek bezi ve ıslak mendilin yanı sıra hijyenik ürün üreticilerine yönelik bileşenler de üretiyor. Eruslu Sağlık Ürünleri bünyesinde 4 bin 800 kişi çalışıyor.

Sleepy Markasının Sahibi Eruslu Ailesi Kimdir?

Sleepy Markasının Sahibi Eruslu Ailesi Kimdir?

1966 yılında ticarete atılan Eruslu ailesi, Gaziantep’in tanınan ailelerinden biri. Eruslu ailesi kimya, tekstil, inşaat, ambalaj, hijyen sektörlerinde aktif rol oynuyor. Eruslu Global Şirketler Topluluğu bünyesinde Eruslu Sağlık, BZ İnşaat ve Ecoplast şirketleri yer alıyor. 

Şirketin internet sitesinde Eruslu Global Şirketler Topluluğu’na dair şu ifadeler yer alıyor:

“Eruslu Global Şirketler Topluluğu sayesinde hayata geçen Eruslu Vakfı, Gaziantep başta olmak üzere ve Türkiye'nin farklı bölgelerindeki halkımıza faydalı olmak için bir çok cami, okul, yurt inşa etmiş, insanımızın eğitimi ve bilinçlenmesi için birçok imkân sağlamıştır.” (Kaynak)

Eruslu ailesi AKP ile bağlantıları da mevcut. Aileden Ökkeş Eruslu, bir süre AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevini gerçekleştirdi.

Eruslu Global hakkında "Boykot çağrısı yapan işçiyi kovdu" iddiası ortaya atıldı. İddia sosyal medyanın gündeminde.

Eruslu Global hakkında "Boykot çağrısı yapan işçiyi kovdu" iddiası ortaya atıldı. İddia sosyal medyanın gündeminde.
twitter.com

Öte yandan  Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, bir işçinin boykot çağrısına dair paylaşım yaptığı için Sleepy fabrikasında işten çıkarıldığını iddia etti.

Türkmen, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

“Faşizm mi demiştiniz? Alın size faşizm! Boykot listesinde olan fabrikada boykot çağrısı yapan işçi tazminatsız işten atıldı! Antep’te bulunan Eruslu Global’e ait Ecoplast fabrikasında çalışan işçi Cüneyt Tişkaya boykot çağrısını paylaştığı için işten çıkarıldı.

Boykot listesindeki Sleepy bebek bezi markasını da üreten Eruslu fabrikası daha önce de pazar tatilini ortadan kaldıran 7’li sistem dayatması, elden kayıt dışı para verme ve sendikalaştıkları için işçileri işten atmayla gündeme gelmişti. 

Uzun yıllar AKP Gaziantep İl Başkanlığı da yapan Eruslu patronu, işçi ve sendika düşmanlığına şimdi bir de boykot gibi demokratik bir hakla ilgili paylaşım yaptığı için işçiyi tazminatsız işten atma suçu da eklendi.”

(Şirketten iddialara dair açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde içeriğimize ekleyeceğiz.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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