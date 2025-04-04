Her ne kadar hediyeye gerek yok deseler de, sürprizler istemediklerini dile getirseler de onların mutluluğunu görmek paha biçilemez. Aileleri için ellerinden geleni ardına koymayan babalar, giymiyor giydiriyor, yemiyor yediyor biliyorsunuz ki. 5 kardeşin bir araya gelerek babalarına artık motor sürmemesi için araba alması da içimizi pamuk gibi yaptı. 🩷