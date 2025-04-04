@dilosdee adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç kadın, kardeşleriyle birlikte babalarına yaptıkları sürprizi paylaştı. Video kısa sürede 2 milyonu aşkın izlenme alırken hala viral durumda. Babalarına sürpriz yaptıkları anı cep telefonlarıyla kaydeden içerik üreticisi beğenileri ve yorumları da topladı. Gelin bir de biz izleyelim. Güne güzel başlayalım!
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Babalara verilen hediyelerin, sürprizlerin yeri bir başka.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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