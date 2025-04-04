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5 Kardeş Bir Araya Gelip Babalarına Araba Aldı: Sürpriz Yaptıkları Anlar Kalpleri Eritti

5 Kardeş Bir Araya Gelip Babalarına Araba Aldı: Sürpriz Yaptıkları Anlar Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.04.2025 - 08:32 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 08:34

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@dilosdee adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç kadın, kardeşleriyle birlikte babalarına yaptıkları sürprizi paylaştı. Video kısa sürede  2 milyonu aşkın izlenme alırken hala viral durumda. Babalarına sürpriz yaptıkları anı cep telefonlarıyla kaydeden içerik üreticisi beğenileri ve yorumları da topladı. Gelin bir de biz izleyelim. Güne güzel başlayalım!

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İşte o anlar 👇

Babalara verilen hediyelerin, sürprizlerin yeri bir başka.

Babalara verilen hediyelerin, sürprizlerin yeri bir başka.

Her ne kadar hediyeye gerek yok deseler de, sürprizler istemediklerini dile getirseler de onların mutluluğunu görmek paha biçilemez. Aileleri için ellerinden geleni ardına koymayan babalar, giymiyor giydiriyor, yemiyor yediyor biliyorsunuz ki. 5 kardeşin bir araya gelerek babalarına artık motor sürmemesi için araba alması da içimizi pamuk gibi yaptı. 🩷

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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