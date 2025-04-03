Her geçen gün olduğu gibi yine akımlar mecrası TikTok’ta yeni bir konsept türedi. Tanınmayacak kombinler yaparak tanıdıklarının kapılarına giden TikTok kullanıcıları dilenci şakası yaparak korku salıyor. Para isteme bahanesiyle kapıyı çalıyor, ardından ise eve girmeye çalışıyorlar. Tabii bu anlar cep telefonlarıyla saniye saniye kaydediliyor. Şaka yapmak isterken ev sahiplerinin sert tepkisiyle karşılaşanlar da oluyor, gülmekten şakayı bitiremeyenler de. Bizler de sizler için akımın en çok izlenen birkaç videosunu derledik. Gelin detaylara geçelim. Belki sizler de yapmak istersiniz…