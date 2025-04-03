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TikTok’un Yeni Akımı: Ailelerine Dilenci Şakası Yaparak Eve Girmeye Çalışanlar Gergin Anlar Yaşatıyor

TikTok’un Yeni Akımı: Ailelerine Dilenci Şakası Yaparak Eve Girmeye Çalışanlar Gergin Anlar Yaşatıyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.04.2025 - 14:54

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Her geçen gün olduğu gibi yine akımlar mecrası TikTok’ta yeni bir konsept türedi. Tanınmayacak kombinler yaparak tanıdıklarının kapılarına giden TikTok kullanıcıları dilenci şakası yaparak korku salıyor. Para isteme bahanesiyle kapıyı çalıyor, ardından ise eve girmeye çalışıyorlar. Tabii bu anlar cep telefonlarıyla saniye saniye kaydediliyor. Şaka yapmak isterken ev sahiplerinin sert tepkisiyle karşılaşanlar da oluyor, gülmekten şakayı bitiremeyenler de. Bizler de sizler için akımın en çok izlenen birkaç videosunu derledik. Gelin detaylara geçelim. Belki sizler de yapmak istersiniz…

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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