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TRT’nin Eski Dizisi Avrupa Avrupa’da Yer Alan “Toplum Protestosu” Kesidi Yeniden Hatırlandı

TRT’nin Eski Dizisi Avrupa Avrupa’da Yer Alan “Toplum Protestosu” Kesidi Yeniden Hatırlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.04.2025 - 15:45

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2 Nisan boykot çağrısına destek veren ünlü isimler arasında TRT 1 ve Tabii ile anlaşması olan isimler projelerinden çıkarıldı. Aybüke Pusat’ın sosyal medya paylaşımında boykota destek vermesinin ardından Teşkilat dizisindeki rolüne son verildi. Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da yer aldıkları TRT projelerinden çıkarıldı. Yaşananlara tepkiler sosyal medyada artmaya devam ediyor. 

Kimi kullanıcılar da eskiden TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizilerdeki sahneleri paylaşıyor. Paylaşılan dizilerden biri de 2011 yılında izlediğimiz Avrupa Avrupa oldu. Zuhal Topal’ın “toplum protestosu” göndermesi dikkat çekti.

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İşte o anlar 👇

Yalnızca Avrupa Avrupa değil birçok dizide eskiden yazılan senaryoların günümüze kıyasla farklı olduğu görüldü.

Yalnızca Avrupa Avrupa değil birçok dizide eskiden yazılan senaryoların günümüze kıyasla farklı olduğu görüldü.

Leyla ile Mecnun ve Seksenler gibi sezonlarca ekranda hayat bulan dizilerde o dönemin yaşananlarına göndermeler yapıldığına dair sahneler olduğu dile getirildi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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