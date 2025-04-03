2 Nisan boykot çağrısına destek veren ünlü isimler arasında TRT 1 ve Tabii ile anlaşması olan isimler projelerinden çıkarıldı. Aybüke Pusat’ın sosyal medya paylaşımında boykota destek vermesinin ardından Teşkilat dizisindeki rolüne son verildi. Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da yer aldıkları TRT projelerinden çıkarıldı. Yaşananlara tepkiler sosyal medyada artmaya devam ediyor.

Kimi kullanıcılar da eskiden TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizilerdeki sahneleri paylaşıyor. Paylaşılan dizilerden biri de 2011 yılında izlediğimiz Avrupa Avrupa oldu. Zuhal Topal’ın “toplum protestosu” göndermesi dikkat çekti.