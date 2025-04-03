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Leyla ile Mecnun Dizisinin “TRT Payı” Sahnesi Yeniden Gündeme Geldi: “Ben TRT İzlemiyorum”

Leyla ile Mecnun Dizisinin “TRT Payı” Sahnesi Yeniden Gündeme Geldi: “Ben TRT İzlemiyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.04.2025 - 09:50

Geçtiğimiz gün 2 Nisan’da Aybüke Pusat boykot çağrılarına destek paylaşımı yapınca TRT 1 kanalında yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarıldığı açıklanmıştı. Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum da aynı olayı yaşadı. Tepkiler çığ gibi büyürken Leyla ile Mecnun dizisinin bir sahnesi yeniden hatırlandı. Biliyorsunuz ki Leyla ile Mecnun da TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyordu. Dizinin 40. bölümünde yer alan TRT payı göndermesi dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.

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İşte o anlar 👇

Trt payı göndermesi olan sahne o zaman için bir sıkıntı teşkil etmemiş ve yayınlanmıştı.

Trt payı göndermesi olan sahne o zaman için bir sıkıntı teşkil etmemiş ve yayınlanmıştı.

Hal böyle olunca izleyiciler “TRT bir zamanlar kendi kanalında yayınlanan dizisiyle doğruya doğru eğriye eğri diyebiliyordu.” şeklinde yorumlar yaptı. Aykübe Pusat’ın ve Boran Kuzum’un başına gelen olay için tepkiler büyümeye devam ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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