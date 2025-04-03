Geçtiğimiz gün 2 Nisan’da Aybüke Pusat boykot çağrılarına destek paylaşımı yapınca TRT 1 kanalında yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarıldığı açıklanmıştı. Aybüke Pusat’ın ardından Boran Kuzum da aynı olayı yaşadı. Tepkiler çığ gibi büyürken Leyla ile Mecnun dizisinin bir sahnesi yeniden hatırlandı. Biliyorsunuz ki Leyla ile Mecnun da TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyordu. Dizinin 40. bölümünde yer alan TRT payı göndermesi dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.