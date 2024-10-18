Şimdi Gel de Gör Beni, Bambaşka Biri: Yasemin Özilhan'ın Katıldığı Bir Davette Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!
Şimdi Gel de Gör Beni, Bambaşka Biri: Yasemin Özilhan'ın Katıldığı Bir Davette Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!
Bir davette boy gösteren güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın yüzündeki değişim görenleri epey şaşırttı.
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Yasemin Özilhan'ı hepimiz ''Doktorlar'' dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle tanıyoruz.
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Güzel oyuncu, 2011 yılında İzzet Özilhan ile hayatını birleştirmiş ve oyunculuğu bırakma kararı almıştı. Fakat geçtiğimiz yıllarda kendisini yeniden ''Doktor Ela'' karakteriyle televizyon ekranlarında biraz olsun izleyebilmiştik.
Şimdilerde kendisi sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor. Gündelik hayatına dair detayları takipçileriyle paylaşan Özilhan, bir bakıma Influencer'lık yapıyor.
Stili ve yaşam tarzıyla gündeme gelen Özilhan, bir film galasında görüntülendi. Yasemin Özilhan'ın yüzündeki değişim ise görenleri oldukça şaşırttı. Ünlü ismin yüz fazla epey belirginleşmiş yüz hatları ve dudakları görenlere ''Yasemin, ne yaptın kendine?'' dedirtti.👇
Yasemin Özilhan'ın yeni haline gelen yorumlardan birkaçı ise şu şekildeydi👇
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