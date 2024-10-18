Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Şimdi Gel de Gör Beni, Bambaşka Biri: Yasemin Özilhan'ın Katıldığı Bir Davette Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

Şimdi Gel de Gör Beni, Bambaşka Biri: Yasemin Özilhan'ın Katıldığı Bir Davette Yüzündeki Değişim Dikkat Çekti!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 22:19

Bir davette boy gösteren güzel oyuncu Yasemin Özilhan'ın yüzündeki değişim görenleri epey şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yasemin Özilhan'ı hepimiz ''Doktorlar'' dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle tanıyoruz.

Yasemin Özilhan'ı hepimiz ''Doktorlar'' dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle tanıyoruz.

Güzel oyuncu, 2011 yılında İzzet Özilhan ile hayatını birleştirmiş ve oyunculuğu bırakma kararı almıştı. Fakat geçtiğimiz yıllarda kendisini yeniden ''Doktor Ela'' karakteriyle televizyon ekranlarında biraz olsun izleyebilmiştik.

Güzel oyuncu, 2011 yılında İzzet Özilhan ile hayatını birleştirmiş ve oyunculuğu bırakma kararı almıştı. Fakat geçtiğimiz yıllarda kendisini yeniden ''Doktor Ela'' karakteriyle televizyon ekranlarında biraz olsun izleyebilmiştik.

Şimdilerde kendisi sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor. Gündelik hayatına dair detayları takipçileriyle paylaşan Özilhan, bir bakıma Influencer'lık yapıyor.

Şimdilerde kendisi sosyal medyada içerik üreticiliği yapıyor. Gündelik hayatına dair detayları takipçileriyle paylaşan Özilhan, bir bakıma Influencer'lık yapıyor.

Stili ve yaşam tarzıyla gündeme gelen Özilhan, bir film galasında görüntülendi. Yasemin Özilhan'ın yüzündeki değişim ise görenleri oldukça şaşırttı. Ünlü ismin yüz fazla epey belirginleşmiş yüz hatları ve dudakları görenlere ''Yasemin, ne yaptın kendine?'' dedirtti.👇

Stili ve yaşam tarzıyla gündeme gelen Özilhan, bir film galasında görüntülendi. Yasemin Özilhan'ın yüzündeki değişim ise görenleri oldukça şaşırttı. Ünlü ismin yüz fazla epey belirginleşmiş yüz hatları ve dudakları görenlere ''Yasemin, ne yaptın kendine?'' dedirtti.👇

Yasemin Özilhan'ın yeni haline gelen yorumlardan birkaçı ise şu şekildeydi👇

Yasemin Özilhan'ın yeni haline gelen yorumlardan birkaçı ise şu şekildeydi👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

İlginizi çekebilecek diğer içerikler:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın