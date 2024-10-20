İtalyan Programına Katılan Ünlüler Kervanına Dahil Olan Melis Sezen Aşk Hakkında Konuştu!
İtalyan Programına Katılan Ünlüler Kervanına Dahil Olan Melis Sezen Aşk Hakkında Konuştu!
Ünlü oyuncularımızın ardı ardına boy gösterdiği İtalyan programı ''Verissimo''ya Melis Sezen de katıldı. Güzel oyuncu kendisine yöneltilen sorulara ''aşk dolu'' yanıtlar verdi.
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Melis Sezen'i Sadakatsiz dizinde hayat verdiği Derin karakteriyle tanımıştık.
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O dönem oyunculuğuyla bizleri büyüleyen güzel oyuncu, şimdilerde Deha isimli televizyon dizisiyle sevenleriyle buluşuyor biliyorsunuz.
Yıldızı hızlı bir şekilde parlayan oyuncunun aşk hayatı da son zamanlarda oldukça merak konusu haline gelmişti ister istemez. Sezen'in iş insanı Atilla Bingöl ile aşk yaşadığı konuşulmaya başlanmış ardından güzel oyuncunun yirmi yedinci yaş gününde ikilinin birlikte görüntülenmesiyle bu iddialar da doğrulanmıştı.
Melis Sezen, son aylarda ismini epey duyduğumuz İtalyan programı ''Verissimo''ya katıldı. Aşk ve ilişki hayatının detayları merak edilen güzel oyuncuya bu konu hakkında sorular yöneltildi.
Sezen, "Aşk çok güzel bir duygu, aşkın hayranıyım, aşık olmak ve sevilmek çok güzel. Kalbim sevgi dolu.'' demesine rağmen sevgilisiyle ilgili fazla detay vermekten kaçınarak "Çok özelim, aşktan bahsetmeyi sevmiyorum. Aşk çok özel bir duygu ve öyle kalmasını istiyorum" diyerek cümlesini tamamlamayı tercih etti.
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Geleceğiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu ise "Hayattan tek isteğim kalbimi daha çok açmak. Hayatın bana sunduğu olasılıklara kendimi kapatmak istemiyorum." şeklinde yanıtladı.
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