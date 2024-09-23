Moda Oldu: Neslihan Atagül'den Sonra Karnı Burnunda Melisa Aslı Pamuk da İtalyan Programında Boy Gösterdi!
Moda Oldu: Neslihan Atagül'den Sonra Karnı Burnunda Melisa Aslı Pamuk da İtalyan Programında Boy Gösterdi!
Neslihan Atagül'den sonra karnı burnunda Melisa Aslı Pamuk da İtalya'da aynı programda boy gösterdi! İtalya'dan hamile ünlülerimize gelen davet merak uyandırdı! 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin dünyasının en tartışılan çifti Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu biliyorsunuz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atagül, bebeğinin cinsiyetini İtalya'da katıldığı programla bugüne dek pek de karşılaşmadığımız bir şovla duyurdu.
‘Verissimo’ programına konuk olan Atagül, bir oğullarını olacağını büyük bir sevinç ve heyecanla açıklamıştı.
Artık moda mı oldu nedir! Geçtiğimiz saatlerde karnı burnunda Melisa Aslı Pamuk da İtalya'da aynı programda boy gösterdi!
Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı'yla sessiz sedasız mayısta evlenmiş, Neslihan Atagül'le aynı zamanlarda da hamile olduğunu duyurmuştu hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yine Neslihan Atagül gibi bir erkek bebek beklediği öğrenilen Melisa Aslı Pamuk, programda herhangi bir şov yapmadı ve çok da güzel gözüküyordu ama bu İtalya aşkının nereden çıktığı da sorgulandı tabii!
Sonra da İtalya meselesine gelen yorumları görelim! 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın