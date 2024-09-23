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Moda Oldu: Neslihan Atagül'den Sonra Karnı Burnunda Melisa Aslı Pamuk da İtalyan Programında Boy Gösterdi!

Moda Oldu: Neslihan Atagül'den Sonra Karnı Burnunda Melisa Aslı Pamuk da İtalyan Programında Boy Gösterdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 23:33

Neslihan Atagül'den sonra karnı burnunda Melisa Aslı Pamuk da İtalya'da aynı programda boy gösterdi! İtalya'dan hamile ünlülerimize gelen davet merak uyandırdı! 😂

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Magazin dünyasının en tartışılan çifti Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu biliyorsunuz!

Magazin dünyasının en tartışılan çifti Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu biliyorsunuz!

Atagül, bebeğinin cinsiyetini İtalya'da katıldığı programla bugüne dek pek de karşılaşmadığımız bir şovla duyurdu.

Atagül, bebeğinin cinsiyetini İtalya'da katıldığı programla bugüne dek pek de karşılaşmadığımız bir şovla duyurdu.

‘Verissimo’ programına konuk olan Atagül, bir oğullarını olacağını büyük bir sevinç ve heyecanla açıklamıştı.

‘Verissimo’ programına konuk olan Atagül, bir oğullarını olacağını büyük bir sevinç ve heyecanla açıklamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan içeriğimizde bahsetmiştik:

Artık moda mı oldu nedir! Geçtiğimiz saatlerde karnı burnunda Melisa Aslı Pamuk da İtalya'da aynı programda boy gösterdi!

Artık moda mı oldu nedir! Geçtiğimiz saatlerde karnı burnunda Melisa Aslı Pamuk da İtalya'da aynı programda boy gösterdi!

Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı'yla sessiz sedasız mayısta evlenmiş, Neslihan Atagül'le aynı zamanlarda da hamile olduğunu duyurmuştu hatırlarsanız.

Pamuk, futbolcu Yusuf Yazıcı'yla sessiz sedasız mayısta evlenmiş, Neslihan Atagül'le aynı zamanlarda da hamile olduğunu duyurmuştu hatırlarsanız.
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Yine Neslihan Atagül gibi bir erkek bebek beklediği öğrenilen Melisa Aslı Pamuk, programda herhangi bir şov yapmadı ve çok da güzel gözüküyordu ama bu İtalya aşkının nereden çıktığı da sorgulandı tabii!

Yine Neslihan Atagül gibi bir erkek bebek beklediği öğrenilen Melisa Aslı Pamuk, programda herhangi bir şov yapmadı ve çok da güzel gözüküyordu ama bu İtalya aşkının nereden çıktığı da sorgulandı tabii!

Gelin, önce hamilelik Melisa Aslı Pamuk'a nasıl da yakışmış ona bakalım! 👇

Sonra da İtalya meselesine gelen yorumları görelim! 👇

Sonra da İtalya meselesine gelen yorumları görelim! 👇
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