Sessiz Kalamadı: Hasan Can Kaya, Polis Şeyda Yılmaz'ın Şehit Edilmesine Tepki Gösterdi
Sessiz Kalamadı: Hasan Can Kaya, Polis Şeyda Yılmaz'ın Şehit Edilmesine Tepki Gösterdi
Hasan Can Kaya, korkunç bir arbedede şehit edilen polisimiz Şeyda Yılmaz'ın vefatına tepki gösterdi.
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İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphesiyle yaşanan arbede sonucu kadın polis memurumuz Şeyda Yılmaz, şehit oldu.
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26 suç kaydı olduğu ortaya çıkan katil Yunus Emre Geçti geçtiğimiz dakikalarda tutuklandı. Geçti, adliyeye sevk edilirken çöp torbası giydirildi ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin tehlikeli köpekleri taşımak için kullandığı araca bindirildi.
Şehit Şeyda Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'a götürüldü.
Sosyal medyayı ayağa kaldıran acı olaya bir tepki de Hasan Can Kaya'dan geldi. Şehidimiz Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşan Hasan Can Kaya üzüntüsünü, "Pırıl pırıl gencecik, bizi koruyup kollamak, düzen sağlamak için bir meslek seçmiş polis memurumuz, kardeşimiz. Çok üzgünüm. Allah'tan şehidimize rahmet, ailesine sabır dilerim" sözleriyle dile getirdi.
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