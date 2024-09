"İçimdeki Büyümeyen Kadını İlk Gören Sendin": Beren Saat'ten Vefat Eden Tomris Giritlioğlu'na Duygusal Veda!

'İlk sinema filmim, 35 mm’nin sesini ilk duyduğum an, Eleni, hikayemiz… Benim için ettiğin kavgalar, bana olan sonsuz inancın, keşfetmemize yardımcı olduğun içimizdeki güçlü kadınlar, her hikaye oluşumunda bizi davet ettiğin entellektüel dost sohbetleri, senaryo tatillerimiz, derin sohbetler ederek sabahlamalar, kahkahalar, beklenmedik gözyaşları, Türkiye’nin belleği olan hikayelerde en yakın dostlarımı bulmam… Senden ne çok şey öğrenmişim. Hediye ettiğin saat, çalışma masamın yanında bana güç veriyor. Bu ülkede bir şeyleri değiştirebilme umudumuzun olduğu yıllardaki gibi çalışıyorum her senaryoya. “Tomris Hanım’ı kaybetmişiz” cümlesini duyduğumdan beri bir acı çağlıyor içimde ama ağlamıyorum, ağlarsam sihir bozulur… 🤍' sözleriyle veda etti.