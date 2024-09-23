"İçimdeki Büyümeyen Kadını İlk Gören Sendin": Beren Saat'ten Vefat Eden Tomris Giritlioğlu'na Duygusal Veda!
"İçimdeki Büyümeyen Kadını İlk Gören Sendin": Beren Saat'ten Vefat Eden Tomris Giritlioğlu'na Duygusal Veda!
Ünlü oyuncu Beren Saat, sabah saatlerinde hayatını kaybeden yönetmen Tomris Giritlioğlu'na veda etti. İlk filminde elinden tutan Giritlioğlu'nun yasını tutan Beren Saat, duygusal bir mesaj paylaştı.
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"Çemberimde Gül Oya", "Ihlamurlar Altında", "Hatırla Sevgili" gibi birçok yapımın yönetmenliğini üstlenen kıymetli Tomris Giritlioğlu'nu sabah saatlerinde kaybettik.
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Bir süredir kanser tedavisi gören 67 yaşındaki Giritlioğlu'nun ölümü dizi/sinema dünyasını yasa boğdu.
Geçtiğimiz saatlerde ünlü yönetmene Beren Saat'ten duygusal bir veda mesajı geldi.
İlk sinema filmi Tomris Giritlioğlu'nun yönettiği "Güz Sancısı" olan Beren Saat, hem Giritlioğlu'na duyduğu minneti hem de hissettiği acıyı her zamanki gibi kalbinin en derininden kelimelere döktü.
"İçimdeki hiç büyümeyen çocuk kadını gören ilk insan sendin bu dünyada" diyen Saat, Tomris Giritlioğlu'na;
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