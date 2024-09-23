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"İçimdeki Büyümeyen Kadını İlk Gören Sendin": Beren Saat'ten Vefat Eden Tomris Giritlioğlu'na Duygusal Veda!

"İçimdeki Büyümeyen Kadını İlk Gören Sendin": Beren Saat'ten Vefat Eden Tomris Giritlioğlu'na Duygusal Veda!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 19:00

Ünlü oyuncu Beren Saat, sabah saatlerinde hayatını kaybeden yönetmen Tomris Giritlioğlu'na veda etti. İlk filminde elinden tutan Giritlioğlu'nun yasını tutan Beren Saat, duygusal bir mesaj paylaştı.

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"Çemberimde Gül Oya", "Ihlamurlar Altında", "Hatırla Sevgili" gibi birçok yapımın yönetmenliğini üstlenen kıymetli Tomris Giritlioğlu'nu sabah saatlerinde kaybettik.

"Çemberimde Gül Oya", "Ihlamurlar Altında", "Hatırla Sevgili" gibi birçok yapımın yönetmenliğini üstlenen kıymetli Tomris Giritlioğlu'nu sabah saatlerinde kaybettik.

Bir süredir kanser tedavisi gören 67 yaşındaki Giritlioğlu'nun ölümü dizi/sinema dünyasını yasa boğdu.

Bir süredir kanser tedavisi gören 67 yaşındaki Giritlioğlu'nun ölümü dizi/sinema dünyasını yasa boğdu.

Geçtiğimiz saatlerde ünlü yönetmene Beren Saat'ten duygusal bir veda mesajı geldi.

Geçtiğimiz saatlerde ünlü yönetmene Beren Saat'ten duygusal bir veda mesajı geldi.

İlk sinema filmi Tomris Giritlioğlu'nun yönettiği "Güz Sancısı" olan Beren Saat, hem Giritlioğlu'na duyduğu minneti hem de hissettiği acıyı her zamanki gibi kalbinin en derininden kelimelere döktü.

İlk sinema filmi Tomris Giritlioğlu'nun yönettiği "Güz Sancısı" olan Beren Saat, hem Giritlioğlu'na duyduğu minneti hem de hissettiği acıyı her zamanki gibi kalbinin en derininden kelimelere döktü.

"İçimdeki hiç büyümeyen çocuk kadını gören ilk insan sendin bu dünyada" diyen Saat, Tomris Giritlioğlu'na;

"İçimdeki hiç büyümeyen çocuk kadını gören ilk insan sendin bu dünyada" diyen Saat, Tomris Giritlioğlu'na;

'İlk sinema filmim, 35 mm’nin sesini ilk duyduğum an, Eleni, hikayemiz… Benim için ettiğin kavgalar, bana olan sonsuz inancın, keşfetmemize yardımcı olduğun içimizdeki güçlü kadınlar, her hikaye oluşumunda bizi davet ettiğin entellektüel dost sohbetleri, senaryo tatillerimiz, derin sohbetler ederek sabahlamalar, kahkahalar, beklenmedik gözyaşları, Türkiye’nin belleği olan hikayelerde en yakın dostlarımı bulmam… Senden ne çok şey öğrenmişim. Hediye ettiğin saat, çalışma masamın yanında bana güç veriyor. Bu ülkede bir şeyleri değiştirebilme umudumuzun olduğu yıllardaki gibi çalışıyorum her senaryoya. “Tomris Hanım’ı kaybetmişiz” cümlesini duyduğumdan beri bir acı çağlıyor içimde ama ağlamıyorum, ağlarsam sihir bozulur… 🤍' sözleriyle veda etti.

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