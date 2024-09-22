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"Ağlayan Şeye Tahammülüm Yok" Diyen İrem Derici'den Çocuk Sahibi Olma İtirafı!

"Ağlayan Şeye Tahammülüm Yok" Diyen İrem Derici'den Çocuk Sahibi Olma İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 23:12

Saba Tümer'le 'Bu Yaz' programına konuk olan İrem Derici, daha önce defalarca belirttiği 'Çocuk istemiyorum' konusunda yeni bir itirafta bulundu!

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Dobralığı ve açık sözlülüğüyle nam salmış İrem Derici, magazin gündemine sık sık düşen isimlerden biliyorsunuz!

Dobralığı ve açık sözlülüğüyle nam salmış İrem Derici, magazin gündemine sık sık düşen isimlerden biliyorsunuz!

Sahne şovları, kombinleri ve sesi bir yana dursun özel hayatıyla da çok konuşulan güzel şarkıcının aşkta şansı bir türlü yaver gitmiyor. Aşka kapılarını kapatmasa da "erkolardan" pek hoşlanmadığını dile getiren Derici, çocuk sorularına da "ağlayan şeye tahammülüm yok" cevabıyla dikkat çekmişti.

Sahne şovları, kombinleri ve sesi bir yana dursun özel hayatıyla da çok konuşulan güzel şarkıcının aşkta şansı bir türlü yaver gitmiyor. Aşka kapılarını kapatmasa da "erkolardan" pek hoşlanmadığını dile getiren Derici, çocuk sorularına da "ağlayan şeye tahammülüm yok" cevabıyla dikkat çekmişti.

Hiç çocuk hasreti olmadığını ve artık çocuk yapmayacağını söyleyen İrem Derici'nin açıklamasının tüm detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Bu "Çocuk istemiyorum, tahammülüm yok" açıklaması sosyal medyada oldukça sert eleştirildi. Deyim yerindeyse çocuk istememe fikri yüzünden "linçlenen" Derici, eleştirilere de epey sert çıkışmıştı.

Bu "Çocuk istemiyorum, tahammülüm yok" açıklaması sosyal medyada oldukça sert eleştirildi. Deyim yerindeyse çocuk istememe fikri yüzünden "linçlenen" Derici, eleştirilere de epey sert çıkışmıştı.

"Kızım siz geri zekalı mısınız? Ben üremeyeceğim" diyerek kendisini yerden yere vuran takipçilere seslenmişti. Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Saba Tümer'le "Bu Yaz" programına konuk olan İrem Derici, çocuk sahibi olma meselesiyle ilgili yeni açıklamalarda, bir de itirafta bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde Saba Tümer'le "Bu Yaz" programına konuk olan İrem Derici, çocuk sahibi olma meselesiyle ilgili yeni açıklamalarda, bir de itirafta bulundu.

"Beni çok linçlediler çocuk istemiyorum diye, mahvettiler beni. İstemiyorumu geç, zaten benim şu an istesem de çocuğum olmuyor" ifadelerini kullanan İrem Derici, Saba Tümer'in "Neden?" sorusuna ise "Bir rutin kontrole gittim, doktorum geçtiğimiz sene aşırı yumurtluyordun, cirit atıyordu hepsi. Şu an yumurtlamıyorsun, 2-3 tane gözüküyor yumurta. Eğer ileride çocuk gibi bir isteğin olursa bizim bunları dondurmamız lazım dedi" ifadelerini kullandı.

"Beni çok linçlediler çocuk istemiyorum diye, mahvettiler beni. İstemiyorumu geç, zaten benim şu an istesem de çocuğum olmuyor" ifadelerini kullanan İrem Derici, Saba Tümer'in "Neden?" sorusuna ise "Bir rutin kontrole gittim, doktorum geçtiğimiz sene aşırı yumurtluyordun, cirit atıyordu hepsi. Şu an yumurtlamıyorsun, 2-3 tane gözüküyor yumurta. Eğer ileride çocuk gibi bir isteğin olursa bizim bunları dondurmamız lazım dedi" ifadelerini kullandı.
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Ardından, "Şimdi evlilik düşünmüyorum, çocuk istemiyorum ama insan bir korku içine giriyor öyle bir anda doğurganlığı elinden alınınca. Tik tak, tik tak zaman gidiyor" dedi.

Ardından, "Şimdi evlilik düşünmüyorum, çocuk istemiyorum ama insan bir korku içine giriyor öyle bir anda doğurganlığı elinden alınınca. Tik tak, tik tak zaman gidiyor" dedi.

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shizuka_

Dobralık ile Patavatsızlık arasında İnce bir çizgi vardır 😒

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