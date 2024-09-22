Metin Arolat'ın Cenazesinde Gözyaşlarına Boğulan Gülben Ergen'e Ezeli Düşmanı Seren Serengil'den Ağır Sözler!
Metin Arolat'ın Cenazesinde Gözyaşlarına Boğulan Gülben Ergen'e Ezeli Düşmanı Seren Serengil'den Ağır Sözler!
Gülben Ergen'le derdi tasası bitmeyen Seren Serengil, bu sefer de Metin Arolat'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamamasına kafayı taktı! Gülben Ergen'e 'rol çalma' ithamında bulunan Serengil, sosyal medya kullanıcılarına ilallah ettirdi.
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Seren Serengil ve Gülben Ergen arasında yıllar öncesine dayanan koca bir nefret var biliyorsunuz...O kadar ki Seren Serengil'in köpeği "Gülben" adını duyunca havlıyor!
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90'lı yılların başında her ikisi de henüz kariyerlerinin çok başındayken aralarından su sızmayan arkadaşlar olan ikili, bir aşk hikayesi sebebiyle birbirinin en büyük düşmanı haline gelmişti.
Haliyle zaman zaman birbirlerine taş atmalarına da alışığız yıllardır. Son zamanlarda da dozu artmış durumda üstelik. Gülben Ergen'den asla ses seda yok fakat Seren Serengil, üst üste taş atmaya devam ediyor kendisine!
Bu seferki 'taş' ise "Artık yeter!" dedirtecek cinsten. 21 Eylül'de Metin Arolat'ı sahnede geçirdiği kalp krizi sonucunda kaybettik. Sanat camiası yasa boğuldu, cenaze ise geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti.
Gülben Ergen de oradaydı. Yakın dostu Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına boğulan ve kendine hakim olamayan Ergen, her nedense -gerçi bir sebebe ihtiyacı var mı onu da bilemiyoruz- Seren Serengil'in gözüne battı.
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Gülben Ergen'in ağladığı videonun altına "Allahım bunun her olaydan rol çalmaları... Sanki her gün görüşüyor, yakını gibi. Orada yapma bari ya!" yorumunda bulunan Seren Serengil, sosyal medya kullanıcılarına ilallah ettirdi.
Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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