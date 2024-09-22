Son Yolculuğuna Uğurlandı: Sahnede Kalp Krizi Geçiren Metin Arolat'ın Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu
Son Yolculuğuna Uğurlandı: Sahnede Kalp Krizi Geçiren Metin Arolat'ın Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu
21 Eylül gecesi sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Metin Arolat, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye akın eden ünlüler gözyaşlarına hakim olamadı.
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90'lara "Dert Değil" şarkısıyla damga vuran, şarkıcılık kariyerinin yanında çok da başarılı bir yönetmen olan Metin Arolat 21 Eylül gecesi sahnede hayatını kaybetti.
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Konsere çıkmadan önce kendini kötü hisseden ve sonrasında da ilk şarkıda yere yığılan Arolat, kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Arolat'ın cenazesi geçtiğimiz saatlerde, Teşvikiye Camii’nde öğlen namazını müteakip kılındı. Ünlüler, cenazeye akın etti, herkes gözyaşlarına boğuldu.
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