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Son Yolculuğuna Uğurlandı: Sahnede Kalp Krizi Geçiren Metin Arolat'ın Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu

Son Yolculuğuna Uğurlandı: Sahnede Kalp Krizi Geçiren Metin Arolat'ın Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 16:19

21 Eylül gecesi sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Metin Arolat, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye akın eden ünlüler gözyaşlarına hakim olamadı.

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90'lara "Dert Değil" şarkısıyla damga vuran, şarkıcılık kariyerinin yanında çok da başarılı bir yönetmen olan Metin Arolat 21 Eylül gecesi sahnede hayatını kaybetti.

90'lara "Dert Değil" şarkısıyla damga vuran, şarkıcılık kariyerinin yanında çok da başarılı bir yönetmen olan Metin Arolat 21 Eylül gecesi sahnede hayatını kaybetti.

Konsere çıkmadan önce kendini kötü hisseden ve sonrasında da ilk şarkıda yere yığılan Arolat, kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konsere çıkmadan önce kendini kötü hisseden ve sonrasında da ilk şarkıda yere yığılan Arolat, kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

52 yaşında vefat eden ünlü isim, ani ölümüyle sanat camiasını yasa boğdu. Kaçıranlar için, vefatına gelen tepkilerden ve ünlülerin vedasından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Arolat'ın cenazesi geçtiğimiz saatlerde, Teşvikiye Camii’nde öğlen namazını müteakip kılındı. Ünlüler, cenazeye akın etti, herkes gözyaşlarına boğuldu.

Arolat'ın cenazesi geçtiğimiz saatlerde, Teşvikiye Camii’nde öğlen namazını müteakip kılındı. Ünlüler, cenazeye akın etti, herkes gözyaşlarına boğuldu.
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