Kemal Doğulu, Yıllardır Küs Olduğu Kardeşi Kadir Doğulu'nun Üye Olduğu "Tarikatı" Hülya Avşar'a Anlattı!
Kemal Doğulu, Yıllardır Küs Olduğu Kardeşi Kadir Doğulu'nun Üye Olduğu "Tarikatı" Hülya Avşar'a Anlattı!
Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Kemal Doğulu, yıllardır küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu'nun üye olduğu 'tarikat' hakkında konuştu! Gelin, bu merak edilen 'Bektaşilik' meselesinin detayları neymiş beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk bebeklerini beklediklerini kısa bir süre önce duyuran Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, yıllar içinde birçok iddiayla gündeme geldi biliyorsunuz! Aldatmadan tutun, açık ilişkiye, boşanma dedikodularından tutun ev terk etmelere birçok farklı meseleyle gündeme oturan çift hakkındaki en çarpıcı iddia ise hep Kadir Doğulu'nun üye olduğu "Bektaşilik" tarikatıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzunca bir süre iddia olarak dolaşan "Bektaşilik" meselesi bir süredir kabullenilmiş durumda. Hatta Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'ün yanında Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş, Tansel Öngel gibi birçok ünlü isim Bektaşiliğe gönül vermiş durumda.
Bu "tarikattan" ana hatlarıyla bahsetmek gerekirse, şimdiye dek bildiğimiz her şey hala bir iddiadan ibaret. Fakat rivayet o ki, grupta herkesin farklı bir adı var. Baba dedikleri kişinin sözünden asla çıkmıyorlar ve aynı sistem içerisindeki tüm kadınlara "bacım" diyerek hitap ediyorlar.
Hatta o kadar ki Neslihan Atagül'ün "babanın" kararıyla Sefirin Kızı dizisinden ayrıldığı, Dalkılıç'ın bir dönem sevgili olduğu Hande Erçel'i de "dua sohbetine" götürdüğü ve Erçel'in bu olaydan sonra kendisiyle tüm bağlarını kopardığı, aynı sistemde "bacım" dediği Sitare Akbaş ile ise sonradan sevgili olduğu söyleniyor.
Belki denk gelmişsinizdir, en son 2022 yılında üye olduğu tarikat hakkında nispeten net açıklamalar yapan Kadir Doğulu, basın mensuplarının Dervişi ve Bektaşi dergahlarına üye olmaları hakkında sorular sormaları üzerine ''Tarikat ismi Türkiye'de çok kirletildi'' ifadelerini kullanmış, uzunca bir demeç vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm bunların yanında ailevi sıkıntılarıyla da sık sık gündem olan Kadir Doğulu, uzun bir süredir moda programlarının jüri koltuğunda oturan kardeşi Kemal Doğulu'yla küs biliyorsunuz. Hatta konuya dair yorumları da şu şekilde: "Aramızda sadece kan bağı var. Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz."
Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Kemal Doğulu'ya Hülya Avşar'a yakışır şekilde "Senin kardeşinin tarikatlarla bir bağlantısı mı var?" sorusu yöneltildi elbette. Kemal Doğulu da "Artık kendisi de açık açık söylediği için rahat söylüyorum, evet Bektaşi Kadir" cevabını verdi.
Ve Bektaşi tarikatında neler yapıldığını ilk kez bu kadar net dinledik birinden! "Bektaşi aslında tarikatlar karşıtı bir tarikat. Bu bildiğiniz cübbelilerden değil, bunların kendi seremonileri var. Bilim, irfan, "güzel olsun her şey" kafasında insanlar" dedi.
Avşar'ın "Kadir neden böyle bir ihtiyaç hissetti peki?" sorusuna ise şöyle cevap verdi;
Hülya Avşar hızını alamayıp "Peki ne öğreniyor bu tarikattan? Çok merak ediyorum" sorusunu yöneltince de bu tarikatta neler olduğunu ve üyelerin neler yaptıklarını tek tek sıraladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hülya Avşar ise "O zaman Kadir'in oradan aldığı bir şey var illaki. Bu tarikata ait olan kişileri destekliyorlar değil mi? Demek ki bu bir sevgi aramış, şefkat aramış" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın