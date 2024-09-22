Kemal Doğulu, Yıllardır Küs Olduğu Kardeşi Kadir Doğulu'nun Üye Olduğu "Tarikatı" Hülya Avşar'a Anlattı!

'Tarikat bilmem neydi beni çok çekmeye çalıştılar ama benlik bir şey değil, kimse bana istemediğim bir şeyi zorla yaptıramaz. O yüzden tarikat lafını duyunca tüylerim ürperiyor yani. O da bu boşluğu onunla dolduruyor sanırım, yani çünkü bu tüyler ürperten cinsten bir tarikat değil. Bir açıp okurlarsa sevinirim, en kaba tabiriyle tarikat karşıtı tarikat bu. Yozlara yobazlara karşı bir tarikat.'