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Kemal Doğulu, Yıllardır Küs Olduğu Kardeşi Kadir Doğulu'nun Üye Olduğu "Tarikatı" Hülya Avşar'a Anlattı!

Kemal Doğulu, Yıllardır Küs Olduğu Kardeşi Kadir Doğulu'nun Üye Olduğu "Tarikatı" Hülya Avşar'a Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 17:46 Son Güncelleme: 22.09.2024 - 17:53

Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Kemal Doğulu, yıllardır küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu'nun üye olduğu 'tarikat' hakkında konuştu! Gelin, bu merak edilen 'Bektaşilik' meselesinin detayları neymiş beraber bakalım!

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İlk bebeklerini beklediklerini kısa bir süre önce duyuran Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, yıllar içinde birçok iddiayla gündeme geldi biliyorsunuz! Aldatmadan tutun, açık ilişkiye, boşanma dedikodularından tutun ev terk etmelere birçok farklı meseleyle gündeme oturan çift hakkındaki en çarpıcı iddia ise hep Kadir Doğulu'nun üye olduğu "Bektaşilik" tarikatıydı.

İlk bebeklerini beklediklerini kısa bir süre önce duyuran Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, yıllar içinde birçok iddiayla gündeme geldi biliyorsunuz! Aldatmadan tutun, açık ilişkiye, boşanma dedikodularından tutun ev terk etmelere birçok farklı meseleyle gündeme oturan çift hakkındaki en çarpıcı iddia ise hep Kadir Doğulu'nun üye olduğu "Bektaşilik" tarikatıydı.

Uzunca bir süre iddia olarak dolaşan "Bektaşilik" meselesi bir süredir kabullenilmiş durumda. Hatta Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'ün yanında Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş, Tansel Öngel gibi birçok ünlü isim Bektaşiliğe gönül vermiş durumda.

Uzunca bir süre iddia olarak dolaşan "Bektaşilik" meselesi bir süredir kabullenilmiş durumda. Hatta Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'ün yanında Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş, Tansel Öngel gibi birçok ünlü isim Bektaşiliğe gönül vermiş durumda.

Bu "tarikattan" ana hatlarıyla bahsetmek gerekirse, şimdiye dek bildiğimiz her şey hala bir iddiadan ibaret. Fakat rivayet o ki, grupta herkesin farklı bir adı var. Baba dedikleri kişinin sözünden asla çıkmıyorlar ve aynı sistem içerisindeki tüm kadınlara "bacım" diyerek hitap ediyorlar.

Bu "tarikattan" ana hatlarıyla bahsetmek gerekirse, şimdiye dek bildiğimiz her şey hala bir iddiadan ibaret. Fakat rivayet o ki, grupta herkesin farklı bir adı var. Baba dedikleri kişinin sözünden asla çıkmıyorlar ve aynı sistem içerisindeki tüm kadınlara "bacım" diyerek hitap ediyorlar.

Hatta o kadar ki Neslihan Atagül'ün "babanın" kararıyla Sefirin Kızı dizisinden ayrıldığı, Dalkılıç'ın bir dönem sevgili olduğu Hande Erçel'i de "dua sohbetine" götürdüğü ve Erçel'in bu olaydan sonra kendisiyle tüm bağlarını kopardığı, aynı sistemde "bacım" dediği Sitare Akbaş ile ise sonradan sevgili olduğu söyleniyor.

Hatta o kadar ki Neslihan Atagül'ün "babanın" kararıyla Sefirin Kızı dizisinden ayrıldığı, Dalkılıç'ın bir dönem sevgili olduğu Hande Erçel'i de "dua sohbetine" götürdüğü ve Erçel'in bu olaydan sonra kendisiyle tüm bağlarını kopardığı, aynı sistemde "bacım" dediği Sitare Akbaş ile ise sonradan sevgili olduğu söyleniyor.

Belki denk gelmişsinizdir, en son 2022 yılında üye olduğu tarikat hakkında nispeten net açıklamalar yapan Kadir Doğulu, basın mensuplarının Dervişi ve Bektaşi dergahlarına üye olmaları hakkında sorular sormaları üzerine ''Tarikat ismi Türkiye'de çok kirletildi'' ifadelerini kullanmış, uzunca bir demeç vermişti.

Belki denk gelmişsinizdir, en son 2022 yılında üye olduğu tarikat hakkında nispeten net açıklamalar yapan Kadir Doğulu, basın mensuplarının Dervişi ve Bektaşi dergahlarına üye olmaları hakkında sorular sormaları üzerine ''Tarikat ismi Türkiye'de çok kirletildi'' ifadelerini kullanmış, uzunca bir demeç vermişti.

Tüm detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

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Tüm bunların yanında ailevi sıkıntılarıyla da sık sık gündem olan Kadir Doğulu, uzun bir süredir moda programlarının jüri koltuğunda oturan kardeşi Kemal Doğulu'yla küs biliyorsunuz. Hatta konuya dair yorumları da şu şekilde: "Aramızda sadece kan bağı var. Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz."

Tüm bunların yanında ailevi sıkıntılarıyla da sık sık gündem olan Kadir Doğulu, uzun bir süredir moda programlarının jüri koltuğunda oturan kardeşi Kemal Doğulu'yla küs biliyorsunuz. Hatta konuya dair yorumları da şu şekilde: "Aramızda sadece kan bağı var. Mecburen kayıtlara göre kardeş oluyorsunuz."

Fakat arada sırada birbirlerine taş atıyor iki kardeş. Bugün de yine gündemimizde o taşlardan en günceli var!

Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Kemal Doğulu'ya Hülya Avşar'a yakışır şekilde "Senin kardeşinin tarikatlarla bir bağlantısı mı var?" sorusu yöneltildi elbette. Kemal Doğulu da "Artık kendisi de açık açık söylediği için rahat söylüyorum, evet Bektaşi Kadir" cevabını verdi.

Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Kemal Doğulu'ya Hülya Avşar'a yakışır şekilde "Senin kardeşinin tarikatlarla bir bağlantısı mı var?" sorusu yöneltildi elbette. Kemal Doğulu da "Artık kendisi de açık açık söylediği için rahat söylüyorum, evet Bektaşi Kadir" cevabını verdi.

Ve Bektaşi tarikatında neler yapıldığını ilk kez bu kadar net dinledik birinden! "Bektaşi aslında tarikatlar karşıtı bir tarikat. Bu bildiğiniz cübbelilerden değil, bunların kendi seremonileri var. Bilim, irfan, "güzel olsun her şey" kafasında insanlar" dedi.

Ve Bektaşi tarikatında neler yapıldığını ilk kez bu kadar net dinledik birinden! "Bektaşi aslında tarikatlar karşıtı bir tarikat. Bu bildiğiniz cübbelilerden değil, bunların kendi seremonileri var. Bilim, irfan, "güzel olsun her şey" kafasında insanlar" dedi.

Avşar'ın "Kadir neden böyle bir ihtiyaç hissetti peki?" sorusuna ise şöyle cevap verdi;

Avşar'ın "Kadir neden böyle bir ihtiyaç hissetti peki?" sorusuna ise şöyle cevap verdi;

'Tarikat bilmem neydi beni çok çekmeye çalıştılar ama benlik bir şey değil, kimse bana istemediğim bir şeyi zorla yaptıramaz. O yüzden tarikat lafını duyunca tüylerim ürperiyor yani. O da bu boşluğu onunla dolduruyor sanırım, yani çünkü bu tüyler ürperten cinsten bir tarikat değil. Bir açıp okurlarsa sevinirim, en kaba tabiriyle tarikat karşıtı tarikat bu. Yozlara yobazlara karşı bir tarikat.'

Hülya Avşar hızını alamayıp "Peki ne öğreniyor bu tarikattan? Çok merak ediyorum" sorusunu yöneltince de bu tarikatta neler olduğunu ve üyelerin neler yaptıklarını tek tek sıraladı.

Hülya Avşar hızını alamayıp "Peki ne öğreniyor bu tarikattan? Çok merak ediyorum" sorusunu yöneltince de bu tarikatta neler olduğunu ve üyelerin neler yaptıklarını tek tek sıraladı.

'Bilim. Çünkü öbürlerinde yok, bilim var, ilim var, şarkı var, şiir var, kitap var. Rakı var! Onların seremonileri çok keyifli yani öyle hu uhuu falan takılmıyorlar. Tarikat denildiğinde akıllara bu geliyor çünkü. Öyle bir şey değil. Şahane evlerinde oturuyorlar, toplanıyorlar falan filan.' ifadelerini kullandı.

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Hülya Avşar ise "O zaman Kadir'in oradan aldığı bir şey var illaki. Bu tarikata ait olan kişileri destekliyorlar değil mi? Demek ki bu bir sevgi aramış, şefkat aramış" dedi.

Hülya Avşar ise "O zaman Kadir'in oradan aldığı bir şey var illaki. Bu tarikata ait olan kişileri destekliyorlar değil mi? Demek ki bu bir sevgi aramış, şefkat aramış" dedi.

Bunun üzerine, Neslihan Atagül'e laf çakarak 'sevgiyi gırtlağına kadar veriyor karısı' diyen Kemal Doğulu, 'İçinde bir boşluk oldu. Şan oldu şöhret oldu para oldu ve bir şey eksik dedi herhalde. Başlarındaki adam da gayet modern, Avrupalı gibi gözüken bir adam' açıklamasında bulundu.

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