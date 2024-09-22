Bir Bu Eksik Kalmıştı: Geçim Sıkıntısı Yaşadığını Söyleyen Dilan ve Engin Polat Manidar Dövmeler Yaptırdı!
Bir Bu Eksik Kalmıştı: Geçim Sıkıntısı Yaşadığını Söyleyen Dilan ve Engin Polat Manidar Dövmeler Yaptırdı!
Cezaevinden tahliye olduklarından beri ilgi çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapan ve hiçbir şey olmamışçasına sosyal medyaya tam gaz geri dönen Polatlar, bu sefer de yaptırdıkları dövmelerle dikkat çekti!
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Vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevi serüveni kısa bir süre önce sona erdi biliyorsunuz.
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Önce sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacaklarını söyleyen Polatların sosyal medya "detoksu" beklendiği üzere yalnızca birkaç gün sürdü.
Tahliye olduktan sonra hız kesmeden paylaşımlara başlayan Dilan, Engin Polat ve Sıla Doğu, her gün dikkat çekmek için elinden geleni yaptı, bir kesim için başarılı da oldu.
En son geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten ve arkadaşlarının yardımlarıyla geçindiklerini vurgulayan Dilan ve Engin Polat, geçtiğimiz saatlerde et fiyatlarını görünce girdiği şokla gündeme oturmuştu.
"Geçim sıkıntısı" çeken ikili, bu sefer de cezaevinden çıkar çıkmaz koşa koşa yaptırdıkları manidar dövmelerle ilgi çekti.
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İki dövme yaptıran Dilan Polat karın boşluğuna İngilizce "Güçlüyüm ama kalbim hassas", kolunun içine ise "Sensiz hayatı hayal edemiyorum" yazdırdı.
Engin Polat ise boynuna "Tarih cesurları sever" yazdırdı...
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