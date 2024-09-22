Zamanından Engin’inden Dünyaları İsteyen Dilan Polat, 9 Ay Sonra Et Fiyatlarını Görünce Sesi İçine Kaçtı!

Eşi Engin Polat'ın tahliye olmasından kısa süre sonra Instagram'a koşan Dilan Polat yaptığı her paylaşımla ayrı olay olmayı başarıyor. Olaylı fenomen bu sefer de güncel kıyma fiyatlarını görünce şekilden şekile girmesiyle dile düştü.