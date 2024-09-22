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Zamanından Engin’inden Dünyaları İsteyen Dilan Polat, 9 Ay Sonra Et Fiyatlarını Görünce Sesi İçine Kaçtı!

Zamanından Engin’inden Dünyaları İsteyen Dilan Polat, 9 Ay Sonra Et Fiyatlarını Görünce Sesi İçine Kaçtı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.09.2024 - 10:10

Eşi Engin Polat'ın tahliye olmasından kısa süre sonra Instagram'a koşan Dilan Polat yaptığı her paylaşımla ayrı olay olmayı başarıyor. Olaylı fenomen bu sefer de güncel kıyma fiyatlarını görünce şekilden şekile girmesiyle dile düştü.

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Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım günü tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos'ta, eşi Engin Polat'sa 6 Eylül'de cezaevinden çıktı.

Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis gibi suçlamalarla 4 Kasım günü tutuklanan Dilan Polat 19 Ağustos'ta, eşi Engin Polat'sa 6 Eylül'de cezaevinden çıktı.

Kısa süre önce tahliye edilen ikili ülke gündeminde yine tartışmalara neden oldu tabii. Özellikle de Dilan Polat...

Kısa süre önce tahliye edilen ikili ülke gündeminde yine tartışmalara neden oldu tabii. Özellikle de Dilan Polat...

Kocacığının tahliyesi üzerinden geçen 10 günün ardından sosyal medyaya koşan fenomen soluğu takipçilerinin yanında aldı. Hızla eskiye dönen Dilan Polat'tan paylaşım yağmuru geldi.

Kocacığının tahliyesi üzerinden geçen 10 günün ardından sosyal medyaya koşan fenomen soluğu takipçilerinin yanında aldı. Hızla eskiye dönen Dilan Polat'tan paylaşım yağmuru geldi.

Eskisi gibi her halini, adımını Instagram'a hikayelerine eklemeye başlayan Dilan, bu sefer de güncel et fiyatları karşısına afallamasıyla gündem oldu.

Eskisi gibi her halini, adımını Instagram'a hikayelerine eklemeye başlayan Dilan, bu sefer de güncel et fiyatları karşısına afallamasıyla gündem oldu.

Bir dönem "Engiiin bana Ferrari al" diyerek hafızalarımıza kazınıp eşinden dünyaları isteyen Dilan Polat'ın "Kıyma bin 291 TL olmamalı. Çok değişmiş her şey" deyişi viral oldu.

Bir dönem "Engiiin bana Ferrari al" diyerek hafızalarımıza kazınıp eşinden dünyaları isteyen Dilan Polat'ın "Kıyma bin 291 TL olmamalı. Çok değişmiş her şey" deyişi viral oldu.

Dilan'ın 'Engiiin' diyerek şoktan şoka giriş anlarını da buraya bırakıyoruz... 👇👇

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Tabii Dilan Polat'ın uzun yıllar cezaevinde kalmışçasına halleri sosyal medya kullanıcılarının da sinirlerini hoplattı:

Tabii Dilan Polat'ın uzun yıllar cezaevinde kalmışçasına halleri sosyal medya kullanıcılarının da sinirlerini hoplattı:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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arshisarun

şu gereksiz kara paracıları haber yapmayın artık bi haber değeri yok

Esat Altiok

O değilde ne çabuk unuttunuz Narini yazıklar olsun size