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Medeniyette Son Seviye: Mehmet Aslantuğ, Eski Eşi Arzum Onan’ın Yeni Aşkını İlk Kendisine Açıkladığını Duyurdu

Medeniyette Son Seviye: Mehmet Aslantuğ, Eski Eşi Arzum Onan’ın Yeni Aşkını İlk Kendisine Açıkladığını Duyurdu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.09.2024 - 09:08

Geçtiğimiz yıl boşanan Arzum Onan'ın yeni bir aşka yelken açtığı epey gündem olmuştu. Evlilik hakkındaki soruları yanıtlayan ünlü güzelin ardından gözler eski eşi Mehmet Aslantuğ'a çevrilmişti. Magazin Burada'ya açıklamalarda bulunan Mehmet Aslantuğ, bakın bu yeni aşk için neler söyledi...

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Örnek evlilikleriyle magazin camiasının gıpta edilesi çiftleri arasında sayılan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ ikilisi 1996 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin 28 Şubat'ta mahkemenin yolunu tutup boşanma kararı alması herkesi büyük şoke etmişti.

Örnek evlilikleriyle magazin camiasının gıpta edilesi çiftleri arasında sayılan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ ikilisi 1996 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin 28 Şubat'ta mahkemenin yolunu tutup boşanma kararı alması herkesi büyük şoke etmişti.

29 Mayıs günü ele ele geldikleri mahkemede 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir davada tek celsede bitirmesi herkesi döneme damga vurmuştu.

29 Mayıs günü ele ele geldikleri mahkemede 27 yıllık evliliklerini 10 dakikalık bir davada tek celsede bitirmesi herkesi döneme damga vurmuştu.

Kimileri, bir zamanlar parmakla gösterilen iki ünlü ismin aşklarına olan inançlarını kaybetmeyerek yeniden bir araya geleceklerine inansalar da o defter kapandı.

Kimileri, bir zamanlar parmakla gösterilen iki ünlü ismin aşklarına olan inançlarını kaybetmeyerek yeniden bir araya geleceklerine inansalar da o defter kapandı.

Boşanmadan bir süre sonra Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar'la yakınlaştığı iddiaları patlamıştı. Ardından bu ilişkinin dedikodudan ibaret olduğunu öne sürülmüştü.

Boşanmadan bir süre sonra Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar'la yakınlaştığı iddiaları patlamıştı. Ardından bu ilişkinin dedikodudan ibaret olduğunu öne sürülmüştü.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Ardından Arzum Onan'ın yepyeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Ünlü güzel kalbini, Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı Orkan Özkan'la aşk yaşamaya başlamıştı.

Ardından Arzum Onan'ın yepyeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Ünlü güzel kalbini, Los Angeles'ta yaşayan bir Türk iş insanı Orkan Özkan'la aşk yaşamaya başlamıştı.
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Henüz yeni aşkıyla yan yana göremediğimiz Onan'ın Bodrum tatili sonrası Amerika'daki sevgilisi Özkan'ın yanına gittiği öğrenilmişti. California'daki paylaşımıyla öne çıkan ünlü oyuncu ilişkisi hakkında "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Henüz yeni aşkıyla yan yana göremediğimiz Onan'ın Bodrum tatili sonrası Amerika'daki sevgilisi Özkan'ın yanına gittiği öğrenilmişti. California'daki paylaşımıyla öne çıkan ünlü oyuncu ilişkisi hakkında "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Aramızda Kalmasın'a açıklamalarda bulunan Arzum Onan, kendisine gelen evlilik sorularına da 'Yok öyle bir şey' yanıtını verdi.👇

Eski eşi Arzum Onan'ın yeni aşka yelken açması hakkında ne düşündüğü çok merak edilen Mehmet Aslantuğ, Magazin Burada kameralarına açıklamalarda bulundu.

Eski eşi Arzum Onan'ın yeni aşka yelken açması hakkında ne düşündüğü çok merak edilen Mehmet Aslantuğ, Magazin Burada kameralarına açıklamalarda bulundu.

27 yıllık eski eşinin ilişkisini ilk olarak kendisine söylediğini belirten Aslantuğ “Arzum ilk bana söylemişti, haberim var. Bizimkisi yorgunluktu. Arzum öyle uygun gördü, ben de saygı duydum. Hayatımda biri yok, olursa açıklarım" ifadelerini kullandı.

27 yıllık eski eşinin ilişkisini ilk olarak kendisine söylediğini belirten Aslantuğ “Arzum ilk bana söylemişti, haberim var. Bizimkisi yorgunluktu. Arzum öyle uygun gördü, ben de saygı duydum. Hayatımda biri yok, olursa açıklarım" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ'un açıklaması da birçok kişi tarafından epey 'medeni' bulundu. 👇

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