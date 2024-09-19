Kızlarının Mutlu Gününü Göremediler: İtalya'da Evlenen Pınar Deniz'in Anne ve Babası Neden Nikahta Yoktu?
Kızlarının Mutlu Gününü Göremediler: İtalya'da Evlenen Pınar Deniz'in Anne ve Babası Neden Nikahta Yoktu?
Kaan Yıldırım'la Roma'da bir ömür mutluluğa 'Evet!' diyen Pınar Deniz'in anne ve babası nikah töreninde yer almadı. Havaalanında görüntülenen taze gelin konuyla ilgili açıklama yaptı.
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Bundan iki buçuk yıl önce Melike Şahin konserinde el ele görüntülendikten sonra aşklarını ilan eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım geçtiğimiz gün dünyaevine girdi.
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Türkiye'de şatafatlı bir düğün yerine İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir törenle nikah masasına oturan çifti bu mutlu günlerinde yakınları yalnız bırakmadı.
1.5 aylık hamile olan Pınar Deniz'in kardeşleri düğünden tatlı detaylar paylaşanlar arasındaydı. Hatta ilk gelin pozunu ünlü oyuncunun ablası Huri Deniz paylaşmıştı.
Ülkeye döner dönmez Muhabir Online kameraları tarafından görüntülenen taze evliler gülücükler saçarken sorulan sorulara da cevap verdi.
Yeni gelin Pınar Deniz, bir dönem aralarında bazı sorunlar yaşandığı iddia edilen anne ve babasının neden nikahta olmadığını şu sözlerle açıkladı:
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"Ailem vize probleminden dolayı gelemedi tabii ki" diyen Pınar Deniz çok hızlı bir karar verdiklerinin de altını çizdi.
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