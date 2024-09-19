Ahlak Bekçiliği Eleştirileri Alan Sevda Türküsev Erotik Dansçıları İzlediği Videosu İçin Açıklama Yaptı!
Ahlak Bekçiliği Eleştirileri Alan Sevda Türküsev Erotik Dansçıları İzlediği Videosu İçin Açıklama Yaptı!
Özellikle kadınlara olan düşmanca sözleriyle sıkça tartışma yaratan Sevda Türküsev geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünde görüntülendi. Erotik dansçıları izlerken kameraya yansıyan Türküsev tepkilerin ardından açıklama yaptı.
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Başta Gülşen, Hadise, Ece Seçkin gibi ünlü isimler olmak üzere birçok kadın oyuncu ve şarkıcıya düşmanca söylemlerde bulunduğu belirtilen Sevda Türküsev yine gündem oldu.
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Hemcinslerine yönelik tavırları yüzünden sıkça tartışma yaratan Türküsev, alkollü bir mekanda eğlenirken görüntülendi.
"Erkekler ile aynı havuz ve denize girmek caiz değildir" gibi söylemleri bulunan Sevda Türküsev'in X (Twitter) üzerinden yayılan videosu da eleştirilerin odağı oldu.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
Sosyal medya hesabından "Sakin olun şampiyonlar! :)" diyerek konuyla ilgili açıklama yaparak "Eğlenmeye değil bir davet gittik, kaldı ki eğlenmeye de gidebilirim ama bilginiz olsun ben bu tarz eğlenceleri sevmem. Bir sanatçı dinlemeyi tercih ederim!" ifadeleriyle kendini savundu.
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Sevda Türküsev'in yayılan videosu ardından yaptığı açıklama da yine eleştirilerin odağı oldu. Gelin kullanıcılardan gelen yorumları görelim:
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