“Bunlar Nasıl Kafalar?” Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Evliliği Hakkında Yapılan Bir Yorum İllallah Ettirdi!
“Bunlar Nasıl Kafalar?” Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Evliliği Hakkında Yapılan Bir Yorum İllallah Ettirdi!
Geçtiğimiz gün Roma'da nikah masasına oturan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın yıldırım hızındaki evliliği gündemdeki yerini koruyor. Birçok kişinin mutluluk dilediği ünlü çifte kafayı takanlar da oldu. Bir kullanıcının, Pınar Deniz'in kardeşinin pastacılık hesabı altına yazdığı yorum adeta yaka silktirdi.
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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım iki buçuk yıllık aşklarını geçtiğimiz gün İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir törenle nikah masasına taşıdı.
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1.5 aylık hamile olan Deniz ile Yıldırım bebeklerini kucaklarına almadan önce evlilik işlemlerini tamamlamadı. Yılın düğünlerinden birine imza atan iki oyuncunun mutluluğu büyük beğeni topladı.
Kimileri ikilinin bu sevinçlerini coşku ve mutluluk dilekleriyle karşılarken kimileri de ünlü çifti birbirine yakıştırmayıp türlü eleştirilerde bulundu.
Pınar Deniz'in bu ilişkide mutlu olmadığını öne süren bir kullanıcıysa güzel oyuncunun kardeşi Hatice Deniz'in pastacılık hesabındaki bir postun altına Kaan Yıldırım için şoke eden şeyler yazdı.
"Ailemden biri gibi gördüğüm tek ünlü kadın geri dönülmez bir yola girdi. Kariyerinin zirvesinde hem de güvenilmeyecek bir adamla çok üzülecek çok pişman olacak diye korkuyorum" diyen kullanıcı adeta illallah ettirdi.
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"Pınar "bebek için evleniyorlar" haberlerine konu olacak bir kadın değildi. Sanki üçüncü evliliğini yapıyor gibi gizli saklı uzaklarda evlenecek bir kadın değildi. Bu ilişkiye başladığından beri eski enerjisi yok eski mutluluğu yok kıyafetleri bile hep kapalı hep kasvetli sanki özgüveni kalmadı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu yorumu görenler de "takıntı" olarak yorumladıkları kullanıcıya tepki gösterdi.
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